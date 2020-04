कोरोना: कर्फ्यू में दूध व सब्जी भी नहीं मिली

Corona: Milk and Vegetable Not Found in Curfew: प्रभावित व अप्रभावित दोनों ही इलाकों के लोग परेशान हैं

दौसा. जिला मुख्यालय के पुराने शहर के 22 वार्डों में रविवार को तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। कर्फ्यू प्रभावित इलाकों में बाजार बंद होने से लोग परेशान हैं। रसद सामग्री, दूध व सब्जी आदि नहीं मिल रही है। लालसोट रोड स्थित मुख्य सब्जी मण्डी भी नहीं खुल रही है। ऐसे में कफ्यू प्रभावित व अप्रभावित दोनों ही इलाकों के लोग परेशान हैं। वहीं कुछ वाहनों से दूध मिला तो लेने के लिए कतार भी लग गई।

वहीं दौसा के दो जनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आते ही जिला प्रशासन के सभी विभाग और सतर्क हो गए। चिकित्सा विभाग ने उनके परिजनों व मिलने वालों को चिह्नित करने के लिए टीम भेज दी है, तो पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। पुलिस प्रशासन की टीमों ने चप्पे-चप्पे पर विशेष नजर रखी।





कफ्र्यू प्रभावित इलाके में रविवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह चौहान, दौसा पुलिस उपाधीक्षक नरेन्द्र ईनखिया व कोतवालीथाना प्रभारी श्रीराम मीना ने मय जाप्ते दौरा कर लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी। पुलिस ने सभी गलियों के निकासवाले रास्तों पर बेरिकेड्स लगा कर बंद कर दिया है, ताकि लोग बिना वजह बाहर नहीं निकल सकें। वहीं शहर के कफ्र्यूग्रस्त 22 वार्डों में 30 प्वाइंटों पर पुलिस जाप्ता तैनात कर रखा है। जिला मुख्यालय पर करीब 4 सौ पुलिसकर्मी व अधिकारी तैनात है।



जिन दोनों जनों की कोरोना वायरस से पॉजीटिव रिपोर्ट आई वे दोनों कफ्र्यू प्रभावित क्षेत्र में ही निवासी हैं। चिकित्सा विभाग की टीम के डिप्टी सीएमएचओ डॉ. सुभाष बिलौनिया ने बताया कि दोनों लोगों के परिवारों के लोगों को ओर चिह्नित किया जा रहा है।



मोहल्ले सुनसान

जिला मुख्यालय के पुराने शहर में जहां कफ्र्यू लग रहा है, वहां के जिन मोहल्लों में दिनभर रौनक रहती थी। अब सुनसान नजर आ रहे हैं। लोग घरों में ही दुबके हुए हैं।

