अब सब्जी के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान

Corona: No more trouble for vegetables: गुढ़ारोड पर लगने लगी अस्थाई मण्डी

बांदीकुई. प्रशासन की ओर से सब्जी मण्डी में बढ़ती भीड़ को देखते हुए नवीन कृषि उपज मण्डी में बोली लगाए जाने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बाद आड़तियों द्वारा बोली नहीं लगाए जाने से सब्जी को लेकर कुछ किल्लत बनी गई। अब कुछ लोगों ने बाहर से सब्जी लाकर गुढ़ारोड पर तिरपाल लगाकर अस्थाई दुकान में बेचना शुरू कर दिया है। इसमें जो दुकानें लगाई गई हैं, उसमें प्रति दुकान 2 से 3 मीटर की दूरी रखते हुए सोशल डिस्टेंस की पालना की जा रही है।

Corona: No more trouble for vegetables

लोगों की भी ज्यादा भीड़ एकत्र नहीं हो रही है। अब अस्थाई सब्जी मण्डी लगने से लोगों को सब्जी की किल्लत से भी नहीं जूझना पड़ेगा। इसके अलावा बसवा रोड पेट्रोल पम्प के समीप एवं झालानी बगीची के समीप भी सब्जी की दुकानें लगाई गई हैं। ठेलों पर भी सब्जी लेकर कॉलोनी व मोहल्लों में विक्रेता जाने लगे हैं। (ए.सं.)

Corona: No more trouble for vegetables

अस्पतालों को किया आरक्षित, मांगते ही देना होगा भवन



दौसा. जिला मजिस्टे्रट अविचल चतुर्वेदी ने जिले के चिह्नित अस्पतालों को अग्रिम आदेशों तक राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम व राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 के तहत आरक्षित किया हैं।



कलक्टर ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा भारत सरकार व राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को आपदा घोषित किया है। इसके उपचार, बचाव व रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग के राजकीय संस्थानों के अतिरिक्त अन्य सभी हॉस्पीटलों व निजी क्षेत्र के संस्थानों के भवनों की आवश्यकता रहेगी। जिन्हे आवश्यकता पडऩे पर आईसेलेशन तथा क्वारेन्टाइन केन्द्रों के रूप में उपयोग लिया जा सकेगा।

जिला मजिस्टे्रट ने बताया कि प्रशासन की मांग पर उक्त संस्थाओं को 2 घंटे के अन्दर जिला प्रशासन को जरिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी तथा तहसीलदार को सुपर्द करना सुनिश्चित करना होगा।

उन्होंने बताया कि चिह्नित अस्पतालों में खण्डेलवाल नर्सिंग होम दौसा, श्यामा देवी मेमोरियल हॉस्पिटल मेटरनिटी होम दौसा, राजधानी हॉस्पिटल मेटरनिटी होम दौसा, श्रीकृष्णा हॉस्पिटल दौसा, गोयल हॉस्पिटल मण्डावर रोड महुवा, सिटी हॉस्पिटल मण्डावर रोड महुवा, वेदांश हॉस्पिटल मण्डावर रोड महुवा, रोहित हॉस्पिटल मण्डावर, धानुपिया हॉस्पिटल मण्डावर, आनन्द हॉस्पिल लालसोट, नवजीवन हॉस्पिटल लालसोट, गीतादेवी हॉस्पिटल लालसोट, गोयल हॉस्पिटल बांदीकुई, कट्टा हॉस्पिटल बांदीकुई, मधुर हॉस्पिटल बांदीकुई एवं मदान हॉस्पिटल बांदीकुई को आरक्षित किया गया है।

Corona: No more trouble for vegetables