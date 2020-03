कोरोना महामारी : जरुरतमंदों को भोजन कराने में जुटे लोग

Corona: People working to provide food to the needy: पैदल अपने गांव जा रहे लोगों को भोजन कराने के लिए जिलेभर में जगह-जगह समाजसेवियों ने इंतजाम किए हैं

दौसा. कोरोना महामारी के चलते आर्थिक रूप से कमजोर व पैदल अपने गांव जा रहे लोगों को भोजन कराने के लिए जिलेभर में जगह-जगह समाजसेवियों ने इंतजाम किए हैं। दौसा शहर में भी युवाओं की टीम ने नि:शुल्क भोजन की व्यवस्था 4 स्थानों पर नि:शुल्क की है। पंजाब हरियाणा ट्रांसपोर्ट कंपनी, तिवाड़ी रेस्टोरेंट रेलवे स्टेशन के सामने, एमएस डायग्नोस्टिक सेंटर सैंथल मोड़ व कृष्णा रेस्टोरेंट सोमनाथ चौराहे पर लोगों को खाना दिया जा रहा है।

खैरवाल मोड़ व कलक्ट्रेट चौराहे पर भोजन के पैकेट वितरित किए। इस कार्य में राजेश एडवोकेट, सीताराम शर्मा, रामकेश मीणा, बिल्लू शर्मा, डॉ. शिव शर्मा, डॉ. मुकेश शर्मा, पार्षद केदार शर्मा, बबली शर्मा, महेंद्र उपाध्याय, गोविंद गुप्ता, रितेश पारीक, राजकुमार तिवारी, जितेंद्र तिवारी, रामजी लाल मीणा, संतोष कंवर आदि ने सहयोग किया। डॉ. शिव शर्मा ने बताया कि आपणो दौसा टीम ने गिर्राज मंदिर के समीप भी भोजन वितरित किया।

गायों के लिए 70 मण चारा डलवाया

महुवा. कस्बे में आवारा घूम रही गायों के लिए लोगों ने 70 मण चारा डलवाया है । जानकारी के अनुसार कस्बे के भरतपुर रोड मेला मैदान, जयपुर रोड आरटीडीसी मीडिया के सामने व हिण्डौन रोड पुलिया के समीप नटवर ठेकड़ा, गुड्डू ,गणपत व नरेंद्र गोपालिया के सहयोग से गायों के लिए 70 मण चारा डलवाया गया है ।

समाजसेवी ने बांटी राशन किट

मण्डावर. कोरोना वायरस से फैल रही महामारी को लेकर लॉकडाउन से क्षेत्र के जटवाड़ा ग्राम पंचायत में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को हो रही राशन की समस्या को देखते हुए समाजसेवी पूर्व सरपंच लल्लू राम मीणा ने क्षेत्र के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को ग्राम पंचायत जटवाड़ा के अटल सेवा केंद्र पर बिस्किट व राशन किट वितरित किए। इस दौरान तहसीलदार हरकेश मीना, नायब तहसीलदार हेमेंद्र मीणा, थानाधिकारी मण्डावर लालसिंह राजपूत, रवी मोहन मीणा सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे ।

