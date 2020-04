लालसोट में 2 मासूमों सहित 7 के कोरोना पॉजिटिव, दौसा में लेब टैक्निशियन कोरोना पॉजिटिव

दौसा/लालसोट.Corona positive of 7 including 2 innocent in Lalsot, Lab Technician Corona positive in Dausa जिले में कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार रात्रि तक आई रिपोर्ट में एक ही दिन में लालसोट में कुल सात केस कोरोना पॉजिटिव आए। इसमें 3 साल की 2 बच्चियां भी शामिल है। लालसोट में सुबह 2 कोरोना पॉजिटिव केस आए। एक दिन में 7 कोरोना केस आने से लोगों की धड़कनें बढ़ गई। वहीं दौसा में बुधवार एक लेब टैक्निशियन के कोरोना पॉजीटिव आया।

छारेड़ा पीएचसी में कार्यरत लेब टेक्निशियन सिकराय के लाका गांव का रहने वाला है। जिले में बुधवार तक संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20 पर पहुंच गया है। पॉजिटिव संक्रमितों में एक जना लालसोट के बड़ा मोहल्ला, एक डिगो तथा 2 बच्चियों सहित 3 पॉजिटिव वार्ड 17 के निवासी हैं। इस प्रकार लालसोट में अब 14 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि दौसा के दो व लालसोट का एक मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो चुका है। सुबह दोनों पॉजिटिव भाई गंगापुर के बामण बड़ौद के निवासी हैं, लेकिन हाल निवासी लालसोट के तम्बाकू पाड़ा हैं।

जांच रिपोर्ट आने में तेजी, 1127 की मिली रिपोर्ट

दौसा. जिले में कोरोना वायरस संदिग्ध मरीजों का आंकड़ा निरन्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन मंगलवार को जांच रिपोर्ट आने में तेजी हुई। मंगलवार को जो दो मरीज लालसोट के मिले हैं, उनकी जांच दौसा जिले में नहीं हुई थी।



सूत्रों के अनुसार जयपुर व दिल्ली दो जगह जांच होने से अब फटाफट रिपोर्ट आ रही हैं। मंगलवार शाम पांच बजे तक कुल 1127 जनों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई। वहीं संदिग्ध मरीजों की संख्या 1 हजार 315 पहुंच गई। मंगलवार को 31 जनों के शाम तक सेम्पल लिए गए। लालसोट में चिकित्सा विभाग की टीमें पॉजिटिव आए दोनों लोगों के सम्पर्क में आए लोगों को देर शाम तक चिह्नित करती रही। दौसा चिकित्सा विभाग को मंगलवार को 400 से अधिक संदिग्धों की रिपोर्ट मिली।

अभी करीब 188 संदिग्धों की कोरोना रिपोर्ट का इंतजार है। 20 अप्रेल को जिले के कोरोना संदिग्ध मरीजों की पेंडेंसी 568 पर थी, लेकिन मंगलवार को धड़ाधड़ रिपोर्ट मिली। जिले के 14 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। 289 टीमों ने अब तक ये टीमें जिलेभर में 3 लाख 81 हजार 49परिवारों के 15 लाख 63 हजार 874 लोगों की जांच कर चुकी है। अब जिले में होम आइसोलेशन में 61 मरीज हैं। वहीं 256 लोगों को क्वारेंटाइन कर रखा है।