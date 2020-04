लालसोट में मंदिर में पूजा करने वाले दो भाइयों के कोरोना पॉजिटिव, बढ़ी चिंता

दौसा/लालसोट.Corona positive of two brothers worshiping in temple in Lalsot, increased concern जिले में कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। लालसोट शहर के एक मंदिर में पूजा करने वाले दो भाइयों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। लालसोट शहर में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों के कारण जिले का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अब जिले में कोरोना पॉजीटिव मरीजों का आंकड़ा 14 पर पहुंच गया है। इनमें से लालसोट में 9 व दौसा में 5 मरीज हैं। हालांकि दौसा के दो व लालसोट का एक मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो चुका है। हालांकि दोनों पॉजिटिव भाई गंगापुर के बामण बड़ौद के निवासी हैं, लेकिन वे लालसोट शहर के कौथून रोड स्थित तम्बाकू पाड़ा में एक मंदिर में पूजा करते हैं। तबीयत बिगडऩे पर 17 अप्रेल को गंगापुर में इनके सैम्पल लिए गए थे। दोनों गंगापुर के अस्पताल में भर्ती हैं।



चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये पिछले महीने यहां से गांव गए हैं। इनके परिवार लालसोट में रहते हैं। लेकिन उनके लालसोट से गांव जाने पर संशय है। इन दोनों पॉजिटिव में छोटे भाई की उम्र 22 वर्ष व बड़े भाई की उम्र 30 वर्ष है। चिकित्सा विभाग की रेपिड रेस्पोंस टीम के प्रभारी डॉ. सुभाष बिलौनिया ने बताया कि इन दोनों भाइयों का परिवार लालसोट में ही रहता है। परिजनों ने बताया कि वे पिछले महीने खेती बाड़ी के काम के लिए लालसोट से गांव गए थे।

महाराष्ट्र से आए कोरोना ने लालसोट को बनाया हॉटस्पॉट

लालसोट में पहला केस 6 अप्रेल को संवासा गांव में आया था। जिस व्यक्ति को संवासा में कोरोना पॉजीटिव आया था, वह भी संक्रमित होकर महाराष्ट्र से गांव आया था। उसने लालसोट शहर में एक लैब संचालक के यहां जांच कराई तो इससे वह भी संक्रमित हो गया। बस इसके बाद लालसोट में यह पैर पसारता ही जा रहा है। अभी भी क्रम चल ही रहा है।

दौसा की स्थिति सामान्य

जिला मुख्यालय पर पहला कोरोना पॉजिटिव केस 3 अप्रेल को नागौरी पुलिया में ठहरे एक तबलीगी जमाती को आया था। इसके बाद नागौरी व बाडिय़ान मोहल्ले में यह फैल गया और चार अन्य लोग इससे संक्रमित हो गए। चिकित्सा विभाग, पुलिस व प्रशासन ने स्थिति को सम्भाल लिया और दौसा में 6 अप्रेल को अंतिम केस आया था। इसके बाद दौसा में कोरोना पॉजिटिव का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है।



यूं बढ़ते गए मामले

एक पॉजीटिव - 3 अप्रेल

दो पॉजीटिव - 5 अप्रेल

तीन पॉजीटिव - 6 अप्रेल

एक पॉजीटिव - 11अप्रेल

तीन पॉजीटिव - 13 अप्रेल

एक पॉजीटिव - 15 अप्रेल

एक पॉजीटिव - 17 अप्रेल

दो पॉजीटिव - 21 अप्रेल