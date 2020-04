दौसा में कोरोना का कहर जारी: दादा के बाद अब बेटा व पौत्र भी कोरोना पॉजिटिव

दौसा. Corona's havoc continues in Dausa: after grandfather, now son and grandson are also corona positive जिला मुख्यालय पर सोमवार को दो और तथा लालसोट क्षेत्र में एक कोरोना पॉजिटिव मिला। एक तबलीगी जमाती के अलावा दो स्थानीय लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद रविवार को भेजे गए 39 जनों के सैम्पल में से 13 जनों रिपोर्ट आ चुकी है। इनमें से दो जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

वहीं लालसोट के संवासा गांव निवासी मुम्बई से आया एक जना भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसकी जयपुर में जांच हुई थी, जिसकी रिपोर्ट में काफी ऊहापोह के बाद पॉजिटिव घोषित किया गया। अब उसके परिजनों की भी जांच की जा रही है। सोमवार शाम तक जिले में कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या 6 पर पहुंच गई है। इनमें से एक ही परिवार के दादा, बेटा व पौत्र कोरोनो पॉजिटिव हंै। इस परिवार के अन्य लोगों एवं आस-पड़ौस में अब भय हो गया है।



चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 2 अप्रेल को दौसा में तबलीगी जमात दिल्ली से आए दस जनों के सैम्पल भेजे गए थे। इनमें 37 वर्षीय एक जमाती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसको जयपुर भेज दिया गया। इसके बाद 3 अप्रेल को उन लोगों के सैम्पल भेजे गए जो जमातियों के सम्पर्क में थे। इनमें से 5 अप्रेल को नागौरी मोहल्ला व बाडिय़ान मोहल्ले के दो जनों की रिपोर्अ कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसके बाद 5 अप्रेल को ही इन दोनों पॉजिटिव आए लोगों के परिजनों समेत 39 लोगों के सैम्पल भेजे गए।

इनमें सें 6 अप्रेल सुबह 11 बजे 13 जनों की रिपोर्ट आई, जिसमें से दो जनों की पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई और 11 नेगेटिव आए। 6 अप्रेल को जिन दोनों लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, वे दोनों पिता-पुत्र है। इनमें पिता की उम्र 48 व पुत्र की उम्र 18 वर्ष है। ये दोनों बाडिय़ान मोहल्ले के 69 वर्षीय उस व्यक्ति के बेटे व पौत्र हैं, जिसकी कोराना रिपोर्ट 5 अप्रेल को पॉजिटिव आई थी। सोमवार को कॉरोना पॉजिटिव आने वाले दोनों लोगों की पुष्टि सीएमएचओ डॉ.पीएम वर्मा एवं पीएमओ डॉ. सीएल मीना ने की है।

दोनों को जयपुर भेजा

चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को कोराना पॉजिटिव पिता व पुत्र व लालसोट क्षेत्र के एक मरीज को एम्बुलेंस से जयपुर के एसएमएस अस्पताल भिजवा दिया। अब दौसा से कोरोना पॉजिटिव के रैफर मरीज छह हो गए हैं। अन्य संदिग्ध लोगों को अभी तक जिला अस्पताल में ही आइसोलेट कर रखा है।

चिह्नित करने का काम जारी

शहर के नागौरी व बाडिय़ान मोहल्ले से पांच जनों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अब चिकित्सा विभाग का अन्य वे लोग जो पॉजीटिव लोगों के सम्पर्क में आए थे, उनको चिह्नित करने का काम और भी तेज हो गया है। इधर जिले में बढ़ते कोरोना पॉजीटिव केसों की वजह से न केवल चिकित्सा विभाग बल्कि अन्य विभाग भी सकते में हैं।