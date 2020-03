दौसा में मिला कोरोना संदिग्ध, सैम्पल जांच के लिए जयपुर भेजा

दौसा. Corona suspect found in Dausa, sample sent to Jaipur for investigation यहां जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना वायरस संदिग्ध मरीज को भर्ती किया गया है। गुरुवार को उसका नमूना जांच के लिए जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। कोरोना संदिग्ध मिलने से जिले में हड़कम्प मच गया है। इटली का दल जयपुर की जिस होटल में ठहरा था, वहां महुवा क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर निवासी देवीसिंह गुर्जर गार्ड के रूप में कार्यरत था। तबीयत खराब होने पर गांव आ गया।



चिकित्सा टीम ने देवीसिंह को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। जिला अस्पताल में कोरोना संदिग्ध को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती तो करा दिया गया, लेकिन उसके परिजन उससे मिलकर बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक अस्पताल में खुले घूमते रहे। सुबह ड्यूटी पर आई चिकित्सक ज्योति मीना को मिली तो उन्होंने परिजनों को सावधानी बरतने की हिदायत दी। इधर, मरीज के भाई जती गुर्जर ने बताया कि बुधवार रात बारह से गुरुवार सुबह दस बजे तक अस्पताल में किसी ने सुध नहीं ली।



कोरोना का खौफ...

दौसा जिले के महुवा से कोरोना वायरस का सन्दिग्ध मरीज मिलने से जिलेभर में गुरुवार को अफवाह का दौर रहा। सन्दिग्ध मरीज को जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद चिकित्साकर्मियों में भी कोरोना का खौफ देखा गया। अस्पताल के स्टाफ से लेकर मरीज तक मास्क लगाए घूमते नजर आए।



चिकित्सा टीम ने पहुंच की विदेशी सैलानियों की स्क्रीनिंग

बांदीकुई. पर्यटन स्थल आभानेरी की चांदबावड़ी व हर्षद माता मंदिर देखने के लिए गुरुवार को इटली की युवती सराह व ब्रिटेन के तीन लोगों का दल पहुंचा। जहां मेडिकल टीम ने भी मौके पर पहुंच चारों विदेशी पयर्टकों की स्क्रीनिंग की। इसके बाद स्थिति सामान्य मिलने पर राहत की सांस ली। इसका प्रमुख कारण दल के करीब दो माह पहले भारत भ्रमण पर आना है। इसके अलावा मेडिकल विभग की टीम पर्यटन स्थल पर आने वाले अन्य विदेशी सैलानियों पर भी नजर बनाए हुए हैं।



विदेशी पर्यटकों में भी कोरोना का डर अलग ही दिखाई दे रहा है। ये सैलानी मुंह पर मॉस्क लगाए नजर आए तो पर्यटन स्थल पर तैनात कार्मिक व सुरक्षा गार्ड भी मास्क में दिखाई दिए। हालांकि अब इटली, जापान कोरिया व इरान देशों के पर्यटकों पर आने से रोक लगा दी है। जबकि चीन पर पहले ही रोक लगा दी गई है। इससे विदेशी सैलानियों की संख्या घट गई है। ब्लॉक सीएमएचओ डॉ.आरपी मीणा ने बताया कि राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के दल ने आभानेरी निवास होटल पहुंच विदेशी सैलानियों की स्क्रीनिंग की।