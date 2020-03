नाकों पर तैनात रहे पुलिसकर्मी, वाहनों का नहीं होने दिया संचालन

Corona: vehicles were not allowed to operate: लॉकडाउन का पांचवां दिन

दौसा. कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे से बाहर आने के लिए लॉकडाउन के पांचवें दिन गुरुवार को भी जिलेभर में दुकानों पर ताले लटके रहे तो सडक़ों व गलियों में सन्नाटा पसरा रहा। जरुरतमंद लोग ही बाइकों पर आवागमन कर रहे थे। शहर में प्रवेश करने वाले सभी सडक़ मार्गों के नाकों पर पुलिसकर्मी तैनात देखे गए।

जिला मुख्यालय के गांधी तिराहा, सैंथल मोड़, गुप्तेश्वर सर्किल पुलिस कंट्रोल रूम के सामने, सोमनाथ चौराहा आदि नाकों पर पुलिस बेरिकेड्स लगा कर शहर के अन्दर आने वाले लोगों को रोक रही थी। वहीं जिन लोगों को शहर में आना जरूरी था उन लोगों से पुलिस पूछताछ कर उचित कारण होने पर ही शहर में प्रवेश दे रही थी।





गलियों के द्वार पर भी पुलिस तैनात



शहर में लालसोट रोड, आगरा रोड व जयपुर रोड पर जिन गलियों में लोगों का आवागमन अधिक होता है, गुरुवार को उन गलियों के मुहानों पर पुलिसकर्मी तैनात कर रखे हैं। पुलिसकर्मी लोगों को गलियों से बाहर नहीं आने दे रहे थे। इधर पुलिस गाडिय़ों से भी लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की ही हिदायत दे रही थी।

वाहनों के देखे कागजात

पुलिस शहर में आने वाले लोगों के वाहनों के कागजात देख रही थी। जिन लोगों के पास शहर में आने का उचित कारण एवं वाहनों के कागजात नहीं मिल रहे हैं, पुलिस उन वाहनों के चालान काट रही है। वहीं कई वाहनों को पुलिस ने जब्त भी किया।

अब तो इलाज के लिए ही आ रहे हैं लोग

जिला मुख्यालय पर आम दिनों में आसपास के 20-25 किलोमीटर के दायरे के गांवों के लोग आए दिन आया करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद लोगों ने यहां आना बंद कर दिया है। अब तो अधिकांशत: वे ही लोग शहर में आ रहे हैं जिनको चिकित्सकों को दिखा कर दवाइयां लेना जरूरी है।

