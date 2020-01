चीन में कैद है दौसा का एमबीबीएस छात्र

Corona virus: MBBS student of Dausa is imprisoned in China: राशन पानी का आ रहा संकट

दौसा. चीन के वुहान में फैल रहे कोरोना वाइरस (बीमारी) के कारण हुबई यूनिर्वसिटी में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा दौसा के समीप चावण्ड गांव निवासी छात्र दिनेश बैरवा करीब 10 दिन से हॉस्टल के कमरे में कैद है। छात्र ने पत्रिका को बताया कि उसके पास राशन सामग्री नहीं है। ऑनलाइन खाने का टिफिन देने वाला अब नहीं आ रहा है। पीने के पानी की सप्लाई भी नहीं हो रही है। स्नान करने वाले पानी को ही गर्म करने के बाद ठण्डा कर पीना पड़ रहा है। स्थिति ऐसी है कि बीमारी फैलने के कारण हॉस्टल में छात्रों को कमरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है।

पत्रिका कार्यालय आए छात्र के भाई ने बताया कि वे जिला कलक्टर के माध्यम से उनके भाई को चीन से भारत लाने की मांग करेंगे। उन्होंने बताया कि उनका भाई दिनेश बैरवा अगस्त 2019 में यहां से चीन गया था। यहां जोशी की कोठी के समीप का भी एक छात्र उसके साथ वहीं पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वह यहां पिछले दिनों आया था, लेकिन वह भी बीमारी के कारण चीन नहीं जा रहा है।

गीजगढ़. मानपुर थाना क्षेत्र में रविवार रात पुलिस के डर से भागा एक युवक कुएं में गिरकर घायल हो गया। उसका दौसा के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। युवक का आरोप है कि वह फोन पर बात कर रहा था। तभी पुलिस ने उसका पीछा किया और डरकर भागा। इसी दौरान पुलिस ने पीछे से डंडा भी फेंका।इसके चलते उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरा।ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस युवक को कुएं में ही छोड़कर चली गई।बाद में ग्रामीणों ने उसे निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया।



जानकारी के अनुसार कोटा शहर पुलिस किसी आरोपी को पकडऩे यहां आई थी। खेड़ा गांव के आरोपी की लोकेशन के आधार पर कड़ी की कोठी क्षेत्र में कोटा व सिकराय चौकी पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। इस दौरान पुलिस के डर से युवक शेरसिंह भागते हुए कुएं में जा गिरा। युवक के पैर में फ्रेक्चर है। मानपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस वृत्ताधिकारी हिम्मतसिंह चारण ने बताया कि पुलिस की गाड़ी को देखकर युवक भागने लगा तो कुएं में गिरने से घायल हो गया। पता लगने पर मौके पर पहुंचे तथा स्थिति का जायजा लिया।