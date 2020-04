कोरोना: सैम्पल लेने के लिए समझाया तो आए बाहर

Corona: When it came to getting samples, you came out: मोहल्लों में पहुंची चिकित्सा विभाग की टीम

दौसा. जिला मुख्यालय के नागौरी व बाडिय़ान मोहल्ले में पांच जने कोरोना पॉजीटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग रैण्डम सर्वे कराकर संदिग्ध लोगों के सैम्पल ले रहा है। इन मोहल्लों में बुधवार को चिकित्सा अधिकारी व पुलिस ने पहुंच कर लोगों को समझाया तो लोग आगे आए।

चिकित्सा विभाग के डिप्टी सीएमएचओ डॉ. सुभाष बिलौनिया ने बताया कि जिला मुख्यालय के नागौरी व बाडिय़ान मोहल्ले में पिछले दिनों पॉजीटिव आए पांच जनों के सम्पर्क में आए लोगों के सैम्पल लिए जा रहे हंै। शाम 4 बजे तक टीम ने 55 लोगों के सैम्पल ले लिए थे। इसके बाद भी सैम्पल लेने का काम जारी था। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉ. पीएम वर्मा, डिप्टी सीएमएचओ डॉ. सुभाष बिलौनिया, डॉ. मनीष चौधरी, डॉ. सीताराम मीना, कोतवाली थाना प्रभारी श्रीराम मीना आदि मौजूदथे।

13 हजार 147 को किया होम आइसोलेट



जिले में चिकित्सा विभाग कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों की स्क्रीनिंग कर उनमें से किसी के कोरोना को लक्षण होते हैं तो आइसोलेट करता है। अधिक परेशानी वालों के सैम्पल लेकर जांच के लिए भिजवाया जाता है। चिकित्सा विभाग के आंकड़ों पर नजर डाले तो अब तक जिले में 13 हजार 147 लोगों को होम आइसोलेट किया जा चुका है।

वहीं इनमें से 364 लोगों को होम आइसोलेट किए 7 अप्रेल को 14 दिन पूरे हो गए हैं। इसी प्रकार विभाग ने 50 मरीजों को जिला अस्पताल में होम आइसोलेट कर रखा है। वहीं 42 लोगों को क्वारेन्टाईन किया जा चुका है। चिकित्सा विभाग की 289 टीमों ने अब तक 2 लाख 17 हजार 20 घरों के 7 लाख 35 हजार 993 लोगों की स्क्रीनिंग कर ली है।

दो दिन में एक भी पॉजीटिव नहीं

जिले में 7 व 8 अप्रेल को कोई भी केस पॉजीटिव नहीं आने से जिला प्रशासन के सभी विभागों एवं लोगों ने राहत की सांस ली है। जबकि 5 अप्रेल को दो व 6 अप्रेल को तीन पॉजीटिव मरीज सामने आने से चिकित्सा प्रशासन समते जिला प्रशासन में हडक़म्प मच गया। जबकि पिछले दो दिन से सैम्पल भी खूब जा रहे हैं। 6 अप्रेल को चिकित्सा विभाग ने 60 लोगों के सैम्पल भेजे थे। इनमें से कोई भी मरीज पॉजीटिव नहीं आया और इसी प्रकार 7 अप्रेल को भी 23 जनों के सैम्पल भेजे गए थे।

