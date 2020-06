कोरोना पॉजिटिव निकला दिल्ली से आया चोरवाड़ा निवासी मजदूर

Coronas positive turned out to be Abhaneri resident laborer Delhi-पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंच लिया जायजा

बांदीकुई. उपखण्ड क्षेत्र के चोरवाड़ा गांव में सोमवार को एक जना कोरोना पॉजिटिव निकला है। सूचना पर चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कोरोना संक्रमित की ट्रेवल हिस्ट्री बनाकर करीब 17 लोगों के सैम्पल लिए।



जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमित दिल्ली में मकानों के निर्माण कार्य में मजदूरी करता था और गत 4 जून को आश्रम एक्सप्रेस से अपने पुत्र के साथ शाम को बांदीकुई स्टेशन पहुंचा। जहां जांच कराने के बाद उसका तीसरा पुत्र बाइक से उन्हें गांव चोरवाड़ा ले गया। जहां सभी लोगों को होम आइसोलेट किया गया। इसके बाद 12 जून को राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कोरोना का सैम्पल लिया गया। इसकी रिपोर्ट में पॉजीटिव आने पर प्रशासन में खलबली मच गई।

सुबह डॉ.अशोकसिंह गुर्जर, डॉ.आशु गुर्जर, कार्यक्रम प्रबंधक लोकेश खण्डेलवाल, डॉ.सुनील सोनी, महेन्द्र मीणा की टीम ने गांव पहुंच लोगों के सैम्पल लिए। सम्पर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया। इसके बाद उपखण्ड अधिकारी पिंकी मीणा, पुलिस वृत्ताधिकारी संजयसिंह चम्पावत, थाना प्रभारी राजेन्द्र कुमार मीणा, बसवा तहसीलदार ओमप्रकाश गुर्जर ने भी मौके पर पहुंच वस्तुस्थिति का जायजा लिया और ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली।



थाना प्रभारी राजेन्द्र मीणा ने उपखण्ड अधिकारी पिंकी मीणा को पत्र लिखकर संक्रमित व्यक्ति से अन्य लोगों के भी ग्रसित होने का अंदेशा जताते हुए निषेधाज्ञा जारी करने एवं 200 मीटर परिधि में आवागमन बंद किए जाने की मांग की है। इससे कोरोना संक्रमण की रोकथाम की जा सके। इसके बाद एसडीएम व अन्य अधिकारियों ने धनावड़ पहुंचकर जीरो मोबिलिटी का निरीक्षण किया। जहां नायब तहसीलदार धर्मेन्द्र मीणा एवं पंचायत समिति विकास अधिकारी मोहनसिंह फौजदार भी मौके पर मौजूद थे।



गौरतलब है कि अब कोरोना वैश्विक महामारी ग्रामीण क्षेत्र में पैर पसारती जा रही है। बांदीकुई उपखण्ड के गुढ़ाकटला, काटरवाड़ा, बसवा, फूलेला, बाढ़बिशनपुरा में आए पॉजिटिव भी ग्रामीण क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। ये लोग अन्य राज्यों से लौटने पर संक्रमित पाए गए हैं। (ए.सं.)

