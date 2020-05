पार्षदों ने लगाया विकास कार्यों में अनदेखी का आरोप

Councilors accused of being ignored in development work: उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंप हस्तक्षेप की मांग

बांदीकुई. नगरपालिका पार्षदों ने बुधवार को पालिका पर विकास कार्यों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए उपखण्ड अधिकारी पिंकी मीणा को ज्ञापन सौंप हस्तक्षेप कर कार्रवाई किए जाने की मांग की।

पार्षद महेन्द्र जारवाल ने बताया कि वर्ष 2015 से नगर पालिका को जनहित से जुड़ी समस्याओं का ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिकंदरा रोड पर 500 मीटर नाला निर्माण नहीं हो सका है। स्वच्छ भारत मिशन योजना अन्र्तगत गरीब परिवारों द्वारा स्वयं के द्वारा शौचालय निर्माण की सरकार देय लाभ की राशि अभी तक लाभार्थियों को नहीं मिल पाई है। पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित रखा जा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 9 स्थित नलेलियान का बास में रात्रि प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है। जबकि वर्ष 2017 से लगातार मांग करते आ रहे हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आर्थिक रूप एवं राजनीतिक पहुंच रखने वाले लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी पालिका प्रशासन मांगों को नजर अंदाज करते आ रहा है। उन्होंने बताया कि 10 दिन में समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो मजबूरन आंदोलन करना पडेगा। ज्ञापन सौंपने वालों में पार्षद होशियारसिंह कर्दम, सुरेन्द्रसिंह मीना, सुरेश धवन ,पन्नालाल एवं रोहित कुमार शामिल थे। (नि.सं)

मेहरा सम्मानित



बांदीकुई. शहर के देवराज कॉलोनी निवासी डॉ. ज्ञानप्रकाश मेहरा ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद बैंगलूर व यूजीसी की ओर से आयोजित क्विज प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रभावी प्रस्तुतिकरण किया है। इसके लिए मेहरा को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इससे पहले उन्हें अन्तरराष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस पुणे एवं वल्र्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लोकप्रिय प्रतिबद्धता को व्यवहार में लाने के संदर्भ में आयोजित हुई आईएफएस साइंस क्विज में प्रभावी प्रस्तुतिकरण पर सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट प्रदान किया गया। (पं.सं.)

