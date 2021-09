आज खुलेगा 861 प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा

Counting of votes will be done under tight guard in Panchayat elections: पंचायत चुनाव: कड़े पहरे में होगी मतगणना

दौसा. जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के 861 प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा शनिवार को खुलेगा। दौसा जिला मुख्यालय पर पीजी कॉलेज में दो पारियों में सभी 11 पंचायत समितियों व जिला परिषद के 29 वार्डों की मतगणना होगा। मतगणना को देखते हुए जिले में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं।

जिला मुख्यालय पर पीजी कॉलेज में शुक्रवार को मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर गांधी तिराहे से सोमनाथ सर्किल तक के मार्ग पर सुबह से मतगणना होने तक आवागमन बंद रहेगा। रोडवेज बस स्टैण्ड को हैलीपेड पर शिफ्ट किया गया है। आगरा रोड की गलियों पर बेरिकेट्स लगाकर जवान तैनात किए जाएंगे।



जिला निर्वाचन अधिकारी पीयुष समारिया व पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनिवाल सहित अन्य अधिकारियों ने शुक्रवार को मतगणना स्थल पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि दौसा जिले में 26 अगस्त को महुवा, बैजूपाड़ा व सिकराय पंचायत समितियों में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव हुए। दूसरे चरण में 29 अगस्त को नांगलराजावतान, लवाण, लालसोट व रामगढ़ पचवारा पंचायत समितियों तथा तीसरे चरण में 1 सितम्बर को दौसा, सिकंदरा, बांदीकुई व बसवा पंचायत समितियों में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के चुनाव सम्पन्न हुए हैं। इसके बाद ईवीएम मशीनों को पीजी कॉलेज में स्ट्रॉग रूम में रख दिया गया। (कासं/निसं)

पहले पंचायत समितियों के आएंगे परिणाम

जिले में मतगणना दो पारी में होगी। सुबह 9 बजे से पंचायत समिति सदस्य पदों की तथा दूसरी पारी में 1 बजे से जिला परिषद सदस्य पदों के मतों की गणना होगी। प्रथम पारी की मतगणना के लिए अभ्यर्थियों एवं मतगणना अभिकर्ताओं को 7.00 से 8.30 बजे तक तथा दूसरी पारी में 12.25 से 1 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मतों की गणना करवाने के लिए पंचायत समिति महुवा के कक्ष में 14, बैजूपाडा में 11, सिकराय में 10, रामगढ़ पचवारा में 9,लालसोट में 14, नांगल राजावतान में 9, लवाण में 6, बसवा में 7, बांदीकुई में 10, दौसा में 13 एवं पंचायत समिति सिकन्दरा में 12 मतगणना टेबिल की व्यवस्था की गई है।

कहां-कितने प्रत्याशी

पंचायत समिति वार्ड प्रत्याशी

दौसा 25 86

लालसोट 27 67

बांदीकुई 19 73

महुवा 33 146

सिकराय 21 83

सिकंदरा 19 71

बसवा 15 61

लवाण 15 48

रामगढ़ पचवारा 17 41

बैजूपाड़ा 17 51

नांगल राजावतान 17 57

जिला परिषद दौसा29 80

