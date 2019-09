अजमेर आगरा ट्रेन की चपेट में आई गाय, इंजन फेल होने से तीन घंटे अटके रहे यात्री

दौसा. मंडावर. Cow hit Ajmer Agra train, passengers stuck for three hours due to engine failure रेलवे स्टेशन से करीब दो किलोमीटर पहले बांदीकुई की ओर अजमेर-आगरा ट्रेन की चपेट में आने से गुरुवार देर शाम एक गाय की मौत हो गई, वहीं गाड़ी का इंजन का प्रेशर पाइप खराब होने से इंजन फेल हो गया। दूसरा इंजन मंगवाकर करीब तीन घंटे बाद ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान सवारियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।



स्टेशन उपाधीक्षक रामप्रसाद मीणा ने बताया कि गुरुवार शाम 7 बज कर 10 मिनट पर गेट नम्बर 83 कटी घाटी के पास एक जना खेतों से गायों को दौड़ा रहा था। एक गाय दौड़ती हुई पटरियों के बीचों-बीच आकर खड़ी हो गई। उसी दरम्यान बांदीकुई की ओर से गाड़ी नम्बर 12196 अजमेर - आगरा इंटरसिटी ट्रेन आ गई। टे्रन की चपेट में आने से गाय की मौत हो गई। वहीं गाय के इंजन से टकराने की वजह से इंजन का प्रेशर पाइप फट गया और ट्रेन का इंजन फेल हो गया। इससे बांदीकुई - आगरा यातायात बंद हो गया। इसकी सूचना ड्राइवर ने वाकीटाकी पर स्टेशन उपाधीक्षक को दी।

इस दौरान खजुराहो से चल कर उदयपुर को जाने वाली ट्रेन 19665 को प्लेटफॉर्म नम्बर 2 पर व 171907 पैसेंजर गाड़ी को घोषराणा स्टेशन पर रोकना पड़ा। इधर, अलीगढ़ जंक्शन को जाने वाली मालगाड़ी को बिवाई स्टेशन पर रोक कर मालगाड़ी का इंजन मंगवा कर इंजन को गार्ड की ओर लगवा कर मंडावर स्टेशन तक पहुंचाया। इसके बाद इंजन को घोषराणा की ओर ले जाकर घुमाया। तब जाकर गाड़ी आगे जा सकी। इस दौरान यात्रियों को अपने-अपने स्थानों पर जाने में करीब 3 घंटे की देरी हो गई। जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।



शॉर्ट सर्किट से चिकित्सक के मकान में आग

लालसोट. शहर के गंगापुर सिटी रोड के पास स्थित श्याम नगर में शुक्रवार को एक चिकित्सक के मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने से हजारों रुपए के विद्युत उपकरण व फर्नीचर समेत कई सामान जलकर राख हो गया। लालसोट सीएचसी में कार्यरत चिकित्सक पी.सी. गुप्ता के घर पर शुक्रवार सुबह करीब साढे ग्यारह बजे कोई नहीं था।

इस दौरान एक कमरे में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। कुछ देर बाद आग उस कमरे में रखी एलईडी टीवी, समेत कई विद्युत उपकरणों के साथ सोफा व अन्य सामान तक पहुंच गई। कुछ देर बाद जब मकान की छत से धुए के गुबार निकलते हुए पड़ौसियों ने देखा तो उन्हें आग के बारे में पता चला और उन्होंने आग के बारे में डॉ. पी.सी. गुप्ता व उसके परिवार को सूचित किया। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजनों व पड़ौसियोंं ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वहां हजारों रुपए के विद्युत उपकरण, फर्नीचर व अन्य सामान जलकर राख हो गया।गनीमत यह रही कि आग की लपटें रसाई तक नहीं पहुंची। वरना गैस सिलेण्डर तक आग पहुंच जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था।