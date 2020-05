सुबह बाजार खुले तो उमड़ी भीड़, दोपहर में पुलिस ने बंद कराए

Crowds gathered when markets opened,police closed in the afternoon: छूट मिलते ही टूट पड़े लोग, असमंजस में दुकानदार

दौसा. देश में सोमवार से शुरू हुए मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत जिला मुख्यालय पर सुबह अधिकतर बाजार खुल गए। वहीं लोगों की भी भीड़ उमड़ पड़ी। दुपहिया हो या चौपहिया हर तरह के वाहन सडक़ पर नजर आने लगे। इससे सोशल डिस्टेंस के नियम की धज्जियां उड़ गई। कोरोना महामारी के मद्देनजर हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने दोपहर में बाजार बंद करा दिए।

Crowds gathered when markets opened,police closed in the afternoon



लालसोट रोड पर गांधी तिराहे से मण्डी रोड के घुमाव तक एवं पूरे मण्डी रोड, नया कटला व गलियों में व्यापारियों ने सुबह दुकानें खोल ली। दोपहर करीब एक बजे तक बाजार में रौनक रही। मण्डी रोड पर दुकानों के आगे और सडक़ों पर भीड़ दिखी। इस पर प्रशासन के हाथपांव फूल गए। भीड़ को देखते हुए सुबह कोतवाली थाने की पुलिस ने मण्डी रोड,लालसोट रोड आदि इलाकों में दुकानें बंद कराने के लिए चेतावनी दे गई, लेकिन कई दुकानदारों ने नहीं मानी। इसके बाद दोपहर करीब एक बजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह चौहान व कोतवालीथाना प्रभारी श्रीराम मीना मय जाप्ते आए। पुलिस जाप्ते ने गांधी तिराहे से ही दुकानों को बंद कराना शुरू किया। पुलिस लालसोट रोड मण्डी रोड के कॉर्नर से ही दुकानों को बंद कराने निकली। करीब आधा घंटे में पुलिस ने मण्डी रोड, नया कटला आदि बाजारों को बंद करा दिया।

Crowds gathered when markets opened,police closed in the afternoon





पुराने शहर में पसरा रहा सन्नाटा

जिला मुख्यालय पर सब्जी मण्डी से लेकर चुंगी तक, पुराने शहर, मेला मैदान इलाका व नागौरी मोहल्ला, पंचायत समिति रोड आदि इलाकों में तो 3 अप्रेल को कफ्र्यू लगने के बाद से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। सोमवार को पंचायत समिति रोड व लालसोट रोड पर कई व्यापारियों ने दुकानें खोलने का प्रयास भी किया था, लेकिन पुलिस ने उनको दुकानें नहीं खोलने दी।

Crowds gathered when markets opened,police closed in the afternoon

असमंजस में रहे लोग

प्रशासन की ओर से किस इलाके में और कौनसी दुकानें खुलेंगी, इस संबंध में स्पष्ट आदेश नहीं देने से व्यापारी व आमजन असमंजस में रहे। सुबह तो सभी ने दुकानें खोल ली और जनता भी बाजार में आ गई। एक-दूसरे की होड़ में सभी व्यापारी दुकान खोलने लगे। इधर, कोतवाली थाना प्रभारी का कहना है कि कुछ दुकानें ही खोलने के आदेश हैं, लेकिन सभी तरह की दुकानें खोलने के कारण बाजार बंद कराना पड़ा।

Crowds gathered when markets opened,police closed in the afternoon