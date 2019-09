अवैध खनन पर कार्रवाई के नाम पर ‘ऊंट के मुंह में जीरा’

दौसा. जिले में धड़ल्ले से अवैध बजरी व चेजा पत्थर का खनन हो रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों में भरी लाखों रुपए की बजरी व पत्थर बिक रहा है। इसके बावजूद खनिज विभाग ने अवैध रूप से पत्थर व बजरी के भरे वाहनों के दो वर्ष में मात्र 591 केस बनाकर 2 करोड़ 80 लाख का राजस्व हासिल किया है।

'Cumin in Camel's Mouth' in the Name of Action on Illegal Mining.... औसतन विभाग के हाथ प्रतिदिन कार्यदिवस में एक ही वाहन पकड़ में आता है। जबकि जिले में सडक़ों पर दिन-रात अवैध खनिज से भरे बजरी व पत्थर के ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रोले व डम्पर दौड़ रहे हैं। विभाग ने वर्ष 2018-19 में 444 केस दर्ज कर 96 लोगों के खिलाफ पुलिस थानों में मामला दर्ज कराया, लेकिन यह गति इस वर्ष नहीं बन पाई। इस वर्ष मात्र 147 ही मामले पकड़े हैं और 5 एफआईआर दर्ज कराई गई।

ये डाल-डाल, वे पात-पात

अवैध खनन करने वाले लोग खनिज, वन, पुलिस व परिवहन विभाग की टीमों की पल-पल की जानकारी रखते हैं। इन लोगों के तार विभागों में अंदर तक जुड़े हैं। टीम जब कार्यालयों में से कार्रवाई के लिए निकलती है, तभी उनको इसकी जानकारी मिल जाती है।

इसके अलावा अवैध खनन करने वाले लोग लोडिंग वाहनों के आगे-पीछे भी गश्त की जाती है। यदि आगे जांच टीम है तो पीछे वाहन चालक को सूचना दे दी जाती है और वह वाहन उस मार्ग पर नहीं आया।

'Cumin in Camel's Mouth' in the Name of Action on Illegal Mining.....जाप्ते का भी इंतजार

खनिज विभाग के पास जिले में स्टाफ कम है। विभाग के अधिकारी जब कार्रवाई के लिए निकलते हैं, तो उनके साथ पुलिस जाप्ता जरूरी है। उनको मुश्किल से पुलिस जाप्ता मिलता है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस जाप्ते के अभाव में वे कम कार्रवाई कर पाते हैं।

जेसीबी जब्त, 1.54 लाख का जुर्माना

दौसा . खनिज व पुलिस विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर बुधवार को बसवा इलाके के चांदेरा में अवैध रूप से संचालित हो रही बजरी की खान में कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी को जब्त कर उसके खिलाफ 1 लाख 54 हजार 400 रुपए का जुर्माना किया।

राजस्थान पत्रिका में 23 सितम्बर से ‘खनन का खेल’ अभियान की शृंखलाबद्ध खबरें प्रकाशित हो रही हैं। इसी कड़ी में 25 सितम्बर के अंक में ‘स्वीकृत की आड़ में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध खनन ’ खबर प्रकाशित होते ही खनिज विभाग में हडक़म्प मच गया।

विभाग के सहायक अभियंता पिंकराव सिंह ने बताया कि उनके निर्देश पर सर्वेयर सोनू अवस्थी की टीम व पुलिस जाप्ता बसवा तहसील के चंदेरा में पहंचा। वहां पर बजरी खनन में अवैध रूप से लिप्त एक जेसीबी को जब्त कर उसके मालिक के खिलाफ 1 लाख 15 हजार 400 रुपए का जुर्माना किया है। जेसीबी को जब्त कर गुढ़ाकटला पुलिस चौकी में खड़ा करवा दिया है। इधर पत्रिका की मुहिम से अवैध खनन करने वालों में भी हडक़म्प मचा हुआ है।