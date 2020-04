दौसा में 22वें दिन भी कफ्र्यू जारी

Curfew continues for the 22nd day in Dausa: शहर की हर गली-मोहल्ले पर पुलिस की नजर रही

दौसा. जिलेभर में मोडिफाइड लॉकडाउन चल रहा है, वहीं जिला मुख्यालय के 22 वार्डों में शुक्रवार को 22वें दिन भी कफ्र्यू जारी रहा। शहर में सभी स्थानों पर पुलिस जाप्ता तैनात रहा। शहर की हर गली-मोहल्ले पर पुलिस की नजर रही। शहर के लालसोट रोड, आगरा, जयपुर रोड, मण्डी रोड पर निर्धारित प्वाइंटों पर पुलिस जाप्ता देखा गया। सड़कों व बाजारों में सन्नाटा दिखाई दिया। पुलिस उन्हीं लोगों को शहर में प्रवेश दे रही थी, जिनका जाना बहुत जरूरी था।

इधर यातायात पुलिस ने भी शहर में आ रहे लोगों के वाहनों के कागजात की जांच की। देख रही थी। इधर, शहर के जिन इलाकों में कफ्र्यू जारी है, उन जगह लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं। लोगों को आवश्यकता की चीजों के लिए भटकना पड़ रहा है। इधर, शहर में अन्य जगह भी दुकानें नहीं खुलने से कफ्र्यू से अप्रभावित इलाके के लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। लॉकडाउन में व्यापारी भी दुकान नहीं खोल रहे है।

टोल कर्मचारियों की हुई स्क्रीनिंग



बांदीकुई. शहर के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में बाहर से आने वाले लोगों सहित विभिन्न विभागों के क र्मचारियों की स्क्रीनिंग कर स्वस्थ रहने के बारे में जानकारी दी जा रही है। शुक्रवार को चिकित्सालय में आयुष चिकित्सा अधिकारी एवं स्क्रीनिंग प्रभारी डॉ.सीताराम शर्मा एवं मेल नर्स द्वितीय सूर्यप्रकाश शर्मा ने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के साथ पीचूपाड़ा कलां मेगा हाईवे, टोल प्लाजा में कार्यरत कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की। इस दौरान अनिल खटाना, टोल मैनेजर लाखन सिंह खटाना, सुमेर सिंह, रामसिंह, रोशन सिंह, धर्मसिंह, कमलसिंह मौजूद थे। वहीं चिकित्सा टीम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका की भी स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य की जांच की और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तुलसी, हल्दी एवं अदरक के नियमित प्रयोग, गर्म पानी, दूध, मुन्नका का सेवन करने के लिए प्रेरित किया। (निसं)

