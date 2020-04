दौसा व लासलोट में कर्फ्यू जारी, बाजारों में सन्नाटा

Curfew continues in Dausa and Laslot, silence in markets: लोगों का कई दिनों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

दौसा. जिला मुख्यालय एवं लालसोट में पहले कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज मिलने के बाद लगाया गया कफ्र्यू शुक्रवार को भी जारी रहा। जिला मुख्यालय के 22 वार्ड व पूरे लालसोट कस्बे में लग रहे कफ्र्यू से इन इलाकों में निवास करने वाले लोगों का कई दिनों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि प्रशासन ने इन लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कफ्र्यू जारी रखा है।

जानकारी के अनुसार दौसा शहर के पुराने शहर के नागौरी मोहल्ला, बाडिय़ान मोहल्ला, खारीकोठी, तिवाड़ी मोहल्ला समेत शहर के 55 में से 22 वार्डों में 3 अप्रेल से ही कफ्र्यू लगा हुआ है। वहीं पूरे शहर में मेडिकल की दुकानों के अलावा सभी दुकानें भी बंद है। कहीं-कहीं सब्जियों की दुकानें खुल रही है। इससे लोगों को रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि कहने को नगरपरिषद ने घर-घर सामान पहुंचाने की बात कह रखी है, लेकिन फिर भी लोग परेशान ही है। यही हाल लालसोट शहर के लोगों का है।

आखिर कब मिलेगी छूट

जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को कफ्र्यू का 15वां दिन है। लोग पन्द्रह दिन से घरों में कैद है। अभी लोगों के मन मे सवाल खड़े हो रहे हंै कि आखिर यह आखिर कफ्र्यू कब तक चलेगा। वहीं लालसोट में भी पिछले कई दिनों से कफ्र्यू जारी है। कफ्र्यू में लोगों को कई प्रकार की असुविधाएं भी हो रही है। रोजमर्रा की वस्तुएं नहीं मिल रही है। यही हाल शहर के लॉकडाउन इलाके में हैं। यहां भी लोगों को दुकानें नहीं खुलने से सामान की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। गलियों में दुकानें चोरी-छिपे खुलती है उन पर सामान महंगा मिल रहा है।

सडक़ें सूनी, बाजारों में सन्नाटा

कफ्र्यू व लॉकडाउन ग्रस्त इलाके में शुकवार को भी अन्य दिनों की तरह सडक़ें सूनी व बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। बाजारों में पिछले कई दिनों की तरह दुकानों पर ताले लटके रहे। वहीं सडक़ों पर पुलिस व बैंकों में आने वाले लोगों के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था।

इनका कहना है...

कफ्र्यू को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक बार स्थिति सामान्य हो जाए। नियमों के हिसाब से शहर के अंतिम कोरोना पॉजिटिव केस को आने के निर्धारित समय बाद फिर से रेण्डम सर्वे करा कर देखा जाएगा। इसके बाद ही विचार किया जाएगा। लोगों की सुरक्षा का हित पहले ध्यान में रखा जा रहा है।

अविचल चतुर्वेदी, जिला मजिस्ट्रेट दौसा