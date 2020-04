दौसा में 13वें दिन भी कर्फ्यू जारी, घरों में कैद हैं लोग

Curfew continues in Dausa on 13th day, people are imprisoned in homes: कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में लोग है परेशान

दौसा. जिला मुख्यालय के 13वें व लालसोट में 5वें दिन बुधवार को कफ्र्यू जारी रहा। वहीं जिलेभर में लॉकडाउन के दूसरे फेज के पहले दिन बाजारों में दुकानें बंद रही तो सडक़ें सुनसान नजर आई। सडक़ों पर बने नाकों में पुलिसकर्मी तैनात रहे। इधर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी स्थिति का जायजा लेते रहे।

दौसा के अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह चौहान दौसा से स्थिति का जायजा लेने के लिए लालसोट पहुंचे। वहीं जिला मुख्यालय पर पुलिस उपाधीक्षक नरेन्द्र ईनखिया, कोतवाली थाना प्रभारी श्रीराम मीना ने स्थिति का जायजा लिया। बुधवार सुबह से ही दौसा शहर के कफ्र्यूग्रस्त इलाके एवं लॉकडाउन इलाके में पुलिसकर्मी तैनात देखे गए। सुबह दस बजे से ही भीषण गर्मी में कहर बरपाना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे।

ढील मिले तो खत्म हो परेशानी



इधर जिला मुख्यालय कफ्र्यू ग्रस्त लॉकडाउन में प्रशासन द्वारा कोई ढील नहीं देने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कफ्र्यूग्रस्त इलाके में लोग जरूरत की वस्तुओं के लिए परेशान हो चुके हैं। जिला मुख्यालय पर तो 3 अप्रेल से आधे शहर में कफ्र्यू लगा रहने से लोग घरों में कैद हो रहे हैं। इधर जिला मुख्यालय पर इस इलाके में सब्जी व परचूनी आदि की दुकानें भी नहीं खुल रही है इससे लोगों को राशन का सामान भी नहीं मिल पा रहा है।

मास्क लगाने के लिए समझाइश

शहर में बुधवार को बिना मास्क लगा कर घूम रहे लोगों को पुलिस प्वाइंटों पर मास्क लगाने की सलाह दे रही थी। वहीं पुलिसकर्मी लोगों को लॉकडाउन में बिना काम घूमने से मनाही कर रहे थे। जो लोग बिना वजह बार- बार घूम रहे थे, उनके चालान भी बनाए जा रहे थे और वाहनों को जब्त भी किया जा रहा था।

