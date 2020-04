दौसा में कर्फ्यू: सडक़ों पर सन्नाटा, बाजार सूने

Curfew in Dausa: silence on the streets, markets are heard: सडक़ों पर पुलिस के अलावा जरुरतमंद लोग ही निकले

दौसा. कोरोना वायरस के दौसा में पांच केस पॉजिटिव आने के बाद 3 अप्रेल से शहर के 22 वार्डों में लागू कफ्र्यू के 11 वें दिन सोमवार को जिला मुख्यालय की सडक़ों पर सन्नाटा छाया हुआ रहा। बाजार सूने दिखाई दिए। सडक़ों पर पुलिस के अलावा जरुरतमंद लोग ही निकले। शहर के लालसोट रोड, सैंथल मोड़, आगरा रोड आदि पर सभी प्वाइंटों पुलिस कर्मी ही तैनात दिखाई दिए।

पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी कफ्र्यूग्रस्त इलाकों का दौरा करते देखे गए। इधर, कफ्र्यू के 11 दिन होने पर लोग भी परेशान हो रहे हंै। लोगों को उनकी जरूरत की वस्तुएं नहीं मिल रही है। सब्जी, दूध व राशन सहित कई वस्तुओं के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। शहर के जिन वार्डों में भी व्यापारी दुकान खोल रहे हैं, वे भी सामान के मनचाहे भाव वसूल रहे हैं।

दौसा में करीब साढ़े तीन सौ जवान



जिला मुख्यालय पर पांच जने कोरोना पॉजीटिव आ चुके हैं। पुलिस ने एक कोरोना पॉजीटिव का केस सामने आते ही 3 अप्रेल को कफ्र्यू लगा दिया था और जहां कफ्र्यू नहीं लगा वहां पर लॉकडाउन को ही सख्त कर दिया गया। दौसा शहर में 32 प्वाइंट बना रखे हैं। कुल करीब 350 जवान सुरक्षा के लिए तैनात हैं। नाकों पर किसी पर एक चार का तो किसी पर अधिक जवानों का जाप्ता तैनात कर रखा है। इन पुलिसकर्मियों को भीषण गर्मी में दिनभर 12 घंटे खड़े रहकर ड्यूटी करनी पड़ रही है।

इनके लिए पुलिस विभाग की ओर से कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। शहर के गांधी तिराहे, लालसोट रोड पर रामकरण जोशी स्कूल के सामने, पंचायत समिति रोड, रामकरण जोशी स्कूल की चार दीवारी के बाहर, नागौरी पुलिया, बरकत स्टै‘यू, पुराने शहर एवं सोमनाथ सर्किल, तिवाड़ी मोहल्ला, गांधी चौक, किला सागर आदि समेत कई जगह पुलिसकर्मी तैनात कर रखे। इन प्वाइंटों में कहीं पर भी छाया व पानी की सुविधाएं नहीं है। इसी प्रकार लालसोट में भी 10 प्वाइंट बनाए हैं। इनके अलावा पुलिस ड्यूटी कर ही है। यहां भी पुलिसकर्मियों के लिए छाया पानी की कोइ व्यवस्था नहीं है।

