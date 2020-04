सडक़ों पर कर्फ्यू, गलियों में सामाजिक दूरी भी नहीं

Curfew on the roads, no social distance in the streets: पुलिस आती देख घरों में घुसते लोग, फिर वापस आ जाते हैं बाहर

दौसा. जिला मुख्यालय पर कोरोना पॉजीटिव मिलने के बाद से जिला प्रशासन ने नगरपरिषद इलाके के 22 वार्डों में लॉकडाउन को कफ्र्यू में तब्दील कर दिया है, अब इन वार्डों की मुख्य सडक़ों एवं पुलिस के प्वाइंटों के आसपास तो लोग नजर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी गलियों में लोग न कफ्र्यू की परवाह कर रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंस की।

दौसा शहर के कफ्र्यूगस्त इलाके में लोगों को गलियों से बाहर निकलने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने गलियों के निकास पर लोहे के पाइपों को लगाकर बेरिकेड्स तो लगवा दिए हैं, लेकिन फिर भी लोगों के एक-एक स्थान पर हुजूम दिखा दिखाई देते हैं। लोग दूरी के नियम की कतई परवाह नहीं करते हैं। पुलिस जाप्ता आता देख तो लोग फिर भी घरों में घुस जाते हैं, लेकिन ’यों ही पुलिस जाप्ता निकलता है लोग फिर से घरों से निकल कर पड़ोसियों से बातें करने लगते हैं।



इधर, कफ्र्यूगस्त इलाकों का दौरा करने के लिए सोमवार को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह चौहान, सीईओ नरेन्द्र ईनखिडिय़ा ने दौरा किया। वहीं कफ्र्यूगस्त इलाके में कोतवालीथाना प्रभारी श्रीराम मीना व सब इन्सपेक्टर प्रेमलता भी अलग-अलग पुलिस जाप्तों के साथ दौरा करती रही।



लोगों की बढ़ रही है मुसीबत

जिला मुख्यालय पर जिन 22 वार्डों में पुलिस ने कफ्र्यू लगा रखा है, उनमें लोगों की मुसीबतें बढऩे लग गई है। कई परिवारों को दूध व राशन का अन्य सामान नहीं मिल रहा है। इससे लोग बेहद परेशान हो रहे हैं।

नहीं खुली मण्डी व दुकानें

जिला मुख्यालय पर पिछले कई दिनों से दोनों सब्जी मण्डियां एवं किराने की दुकानें नहीं खुल रही है। इससे लॉकडाउन वाले इलाके के लोगों को खासी परेशानी हो रही हैं।

