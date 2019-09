पेड़-पौधों की बलि से पर्यावरण को नुकसान

दौसा. जिले में हो रहे अवैध खनन से पहाड़ व नदियां खोखले तो हो ही रहे हैं, वहीं सबसे बड़ा नुकसान पर्यावरण को हो रहा है। साथ ही बजरी व पत्थर परिवहन के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं तथा सड़कों की दुर्दशा हो रही है। नदियों में खनन से पानी पाताल पहुंच रहा है तो नदियों का स्वरूप बिगड़ रहा है। मिट्टी खनन पर तो वन व खनिज विभाग ध्यान ही नहीं दे रहा। विभागों की ढीली कार्रवाई से खनन माफिया का हौसला बढ़ रहा है।

जिले में जहां-जहां से अरावली पर्वत शृंखला गुजर रही है, वहां अवैध खनन हो रहा है। पेड़-पौधों की बलि चढ़ाकर पत्थर निकाले जा रहे हैं। पहाड़ों के खोखले होने से हरियाली भी नहीं पनप रही। खनन के साथ पर्यावरण के खतरे की जानकारी सभी जिम्मेदार अधिकारियों को होने के बावजूद सब आंख मूंदकर बैठे हैं।



बजरी खनन से जलस्तर पर असर



दौसा जिले में होकर निकलने वाली सबसे बड़ी बाणगंगा नदी है। इसमें करीब पचास किलोमीटर के दायरे में बजरी का अवैध खनन हो रहा है। खनन से महुवा इलाके में कहीं पर सौ तो कहीं पर डेढ़ सौ फीट गहरे गड्ढे बन गए हैं। इससे नदी का स्वरूप ही बिगड़ गया है। बरसात का पानी इन गड्ढों में ही समा जाता है और आगे बढ़ ही नहीं पाता है। वहीं बजरी भी गीली निकलती है। इससे भी पानी बाहर निकलता है। यही कारण है कि नदी के आसपास के गांवों का जल स्तर गिरता जा रहा है। इसी प्रकार जिले में सांवा नदी में भी जमकर अवैध खनन हो रहा है। इस नदी का सैंथल इलाके में स्वरूप बिगड़ गया है। गहरे गड्ढे हो रहे हैं।

मिट्टी का अवैध खनन भी कम नहीं



खनिज विभाग एवं वन विभाग का अधिकांश ध्यान पत्थर व बजरी खनन पर ही है, लेकिन जिले में मिट्टी का भी अवैध खनन कम नहीं हो रहा है। इससे भी प्रतिदिन पेड़-पौधों की बलि चढ़ रही है। इसके बावजूद विभाग मिट्टी के अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं करता।

पत्तों पर जमी रहती है धूल



संवासा की डूंगरी में लीज इलाके से अधिक में खनन हो रहा है। यहां भी दिन-रात पत्थरों, रोडिय़ों से भरे वाहन ग्रामीण सड़कों पर चलते हंै। संवासा गांव व रास्ते के आसपास के पेड़-पौधे व मकानों पर धूल जमी ही रहती है। लोगों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है।

