दौसा: गगन पण्डित गैंग के 13 शातिर अपराधी गिरफ्तार, दो पिस्टल व दो वाहन बरामद

दौसा. सैंथल. Dausa: 13 vicious gangsters of Gagan Pandit gang arrested, two pistols and two vehicles recovered थाना इलाके के बासड़ी बायपास स्थित शराब की दुकान के सेल्समैन से मारपीट कर हथियार दिखा दुकान का ताला तोड़ शराब लूट व जेब से नकदी ले जाने के मामले में पुलिस ने 13 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा दो वाहन व दो अत्याधुनिक पिस्टल भी बरामद की है। सैंथल थानाधिकारी रामशरण गुर्जर ने बताया कि हत्या, लूट, डकैती, जबरन कब्जा, अपहरण व चोरी करने वालह गगन पंडित गैंग के शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि आरोपियों ने 21 नवम्बर को सैंथल क्षेत्र के बासड़ी बायपास पर सेल्समैन से मारपीट कर दुकान से शराब की लूट व उसकी जेब से नकदी निकाल ले जाने की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद आरोपियों ने उसी रात को जयपुर ग्रामीण थाना क्षेत्र में भी डकैती की वारदात की थी।



आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक प्रहलादसिंह कृष्णिया के निर्देशन पर पुलिस टीम का गठन कर सुरावाली ढाणी तन महेश्वरा थाना सदर निवासी लेखराज मीना, बदरखा निवासी मुल्कराज मीना, मारवाल की ढाणी नांगल राजावतान राजेन्द्र मीना, राहुल मीना बनेपुरा थाना मानपुर, विकास मीना व गौतम मीना निवासी सूरजपुरा थाना दौसा सदर, महेन्द्र मीना निवासी राम्यावाला थाना आंधी, देवेन्द्र मीना निवासी शेखावाला थाना राजगढ़ अलवर, बनवारी मीना निवासी बबेली थाना राजगढ़, हेमन्त मीना निवासी गोया का बास दौसा, दीपक मीना निवासी थाना दौसा सदर, सुरेन्द्र कुमार गण्डरावा डाणी सिण्डोली थाना सिकंदरा, रामकिशोर मीना निवासी चैनाकाबास तन कालाखो थाना दौसा सदर को गिरफ्तार किया गया है।



सैथल थानाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी महाकल गैंग के विरोधी पण्डित गैंग के सदस्य हैं। आरोपियों द्वारा दो तीन वाहनों में हथियान के दम पर दहशत फैलाकर हत्या, लूट, डकैती, जबरन कब्जा, अपहरण, शराब के ठेके लूटने आदि वारदातों को अंजाम दिया जाता है। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में अन्य कई वारदातें खुलने की संभावना है। इन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों में प्रकरण दर्ज हैं।