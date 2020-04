दौसा: लालसोट में 3 पॉजिटिव आए, अब जिले में 10 हो गए कोरोना पॉजीटिव, कर्फ्यू जारी

दौसा.Dausa: 3 positives in Lalsot, now 10 corona positives in the district जिले के लालसोट शहर में एक कोरोना पॉजीटिव की पत्नी,भांजी व परिवार में एक अन्य युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव आई है। अब कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या सात से बढ़ कर दस हो चुकी है। इससे चिकित्सा, जिला व उपखण्ड प्रशासन में हड़कम्प मच गया है। अब दौसा व लालसोट में 5-5 जने कोरोना पॉजीटिव हो चुके हैं।

जले में कोरोना वायरस संक्रमण के संदिग्ध व पॉजीटिव मरीजों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब जिले में संदिग्ध मरीजों की संख्या बढ़कर सात सौ हो गई है।

इधर, चिकित्सा विभाग की 289 टीमों ने रविवार को 12 हजार 182 घरों के 60 हजार 910 लोगों की जांच की है। अब तक ये टीमें जिले के 2 लाख 76 हजार 753 परिवारों के 10 लाख 10 हजार 542 लोगों की स्क्रीनिंग कर चुकी हैं।

इधर, जयपुर से गत शनिवार को भेजे गए सैम्पलों की रिपोर्ट रविवार शाम तक नहीं आई।जबकि जिन 438 लोगों की अब तक चिकित्सा विभाग को रिपोर्ट मिल चुकी है, उसमें से दौसा के 7 जनों की पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है। वहीं सोमवार को लालसोट के तीन जने पॉजिटिव आने के बाद कोरोना पॉजिटिव दस हो गए हैं।

ऐसे बढ़ा आंकड़ा

दौसा जिले में पहला पॉजिटिव केस 3 अप्रेल 2020 को नागौरी मोहल्ले में एक होटल में निवास कर रहा दिल्ली का तबलीगी जमाती सामने आया था। 5 अप्रेल को दौसा के नागौरी व बाडियान मोहल्ले के दो जने पॉजिटिव आए। फिर इन लोगों के सम्पर्क में आए दर्जनों लोगों की स्क्रीनिंग कर उनके सैम्पल भेजे गए तो 6 अप्रेल को फिर दो जनों के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई। इस बीच 6 अप्रेल को ही लालसोट के संवासा गांव निवासी एक जने की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। इसी के सम्पर्क में आए लोगों में से 11 अप्रेल को फिर लालसोट शहर के एक लैब संचालक की पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आ गई।