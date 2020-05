दौसा : गांवों में तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना

दौसा. Dausa: Corona is spreading fast in the villages जिलेभर में कोरोना के वायरस के तेजी से फैलने से आमजन से लेकर चिकित्सा विभाग एवं जिला प्रशासन चिंतित है। अब तो कोरोना शहरों की तुलना में गांवों में अधिक फैल रहा है। अब तक जिले में 5550 लोगों की कोरोना जांच कराई जा चुकी है और करीब 30 हजार लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। वहीं इतने ही होम आइसोलेट किए जा चुके है और लगातार किए जा रहे हैं। सरकारी विभागों का अमला कोरोना पर अधिक तथा अन्य कार्यों पर कम ध्यान दे रहा है।

हालांकि चिकित्सा विभाग ने जिलेभर में आए 49 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 38 मरीजों की तबीयत में सुधार आने के बाद उनको घर भेज दिया है। दस मरीजों का जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में इलाज चल रहा है। एक बालक की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। पहले तो कोरोना ने दौसा शहर और लालसोट शहर में प्रवेश किया था, लेकिन इसके बाद से गांवों में बढ़ रहा है। इससे ग्रामीण भयभीत है।



चिकित्सा विभाग ने यह किया काम

चिकित्सा विभाग ने विभिन्न चिकित्साकर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि की 289 टीमों का गठन किया है। इन टीमों ने अब करीब 7 लाख 10 हजार घरों में पहुंच कर करीब 34 लाख लोगों का स्वास्थ्य का हाल पूछा है। जिले की आबादी तो करीब 20 लाख ही है, लेकिन टीम ने एक- एक जने से दो से तीन बार भी उनके स्वास्थ्य का हाल पूछा है। इधर जिले में जिन लोगों के कोरोना के लक्षण दिखे या फिर कोरोना पॉजिटिव के सम्पर्क में आए करीब 30 हजार लोगों को चिह्नित किया। इनमें से 22 हजार 325 लोगों के होम आइसोलेशन की 14 दिन की अवधि तो पूरी हो चुकी है। जबकि करीब 7 हजार 605 लोग आइसोलेशन पर चल रहे हैं। इसी प्रकार बाहर से आने करीब 30 हजार लोगों की स्क्रीनिंग करवाई जा चुकी है।

संसाधनों की भी कमी नहीं

चिकित्सा विभाग के पास वर्तमान में 1050 पीपीई किट है। 2 हजार 713 वीटीएम है। 4 हजार एन 95 क्वालिटी के मास्क हैं। वहीं 11 हजार 500 ट्रिपल लेयर मास्क है और 350 लीटर सोडियम हाईपोक्लोराइट सोल्यूशन है।