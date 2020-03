'शटडाउन' रहा दौसा जिला, पुलिसकर्मी ही नजर आए

Dausa district has been a 'shutdown', only policemen are seen: कई जगह तो लोग दूध के लिए भी भटकते नजर आए

दौसा. 18 लाख की आबादी वाले दौसा जिला शटडाउन रहा। रविवार को मेडिकल की दुकानों व अस्पतालों के अलावा ना कोई दुकानें खुली और ना ही अन्य कोई संस्थाएं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पुलिस व प्रशासन के कर्मचारी व अधिकारी मुस्तैद नजर आए। लोग भी पिछले रविवार के जनता कफ्र्यू की तरह इस रविवार को भी घरों से बाहर नहीं निकले। जनता कफ्र्यू में पुलिस प्रशासन भी अधिक सख्त दिखाई दिया। शहर में आने वाले वाहनों की बारीकी से जांच कर उनको आगे जाने दिया जा रहा था। जिन लोगों के पास उचित कारण नहीं थे, उन पर कार्रवाई की गई।

कोरोना महामारी से बचाव के लिए रविवार को जिले में जनता कफ्र्यू रहा। मेडिकल दुकानों के अलावा अन्य सभी कारोबार बंद रहे। कई जगह तो लोग दूध के लिए भी भटकते नजर आए। शहर व कस्बों के अंदर वाहनों की आवाजाही बंद रही। वहीं नेशनल हाईवे 21 पर हजारों लोगों को बेबस सफर करते देखा गया। जयपुर की तरफ से लोग परिवार सहित उत्तरप्रदेश की ओर पैदल ही जा रहे थे। कोई ट्रक में सवार हो रहा था तो किसी को बस मिल गई। सरकार की ओर से बसों की व्यवस्था की गई है, लेकिन वह सिर्फ जिले की सीमा तक है। इसके अलावा टिकट भी लिया गया। कई लोगों के पास पैसा नहीं है। ऐसे में वे लिफ्ट लेकर या पैदल ही मंजिल की ओर चले जा रहे हैं।

जिला मुख्यालय पर रविवार सुबह से ही सड़कों, चौराहों, बाजारों व गली मोहल्लों में पुलिसकर्मियों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। मेडिकल की दुकानों पर जरूर इक्का-दुक्का लोग नजर आए। शहर के भीड़भाड़ वाले गांधी तिराहे, सब्जी मण्डी, लालसोट रोड, आगरा रोड, जयपुर रोड, सैंथल मोड़, पुराना शहर, गुप्तेश्वर सर्किल पुरानी चुंगी व सोमनाथ चौराहे तक सड़कें वीरान नजर आ रही थी। दुकानों पर ताले लटके रहे।

किराने व सब्जी के लिए हुए परेशान

जनता कफ्र्यू के दौरान परचून व सब्जी की दुकानें बंद रहने से लोग रोजमर्रा की चीजों के लिए परेशान नजर आए। जिन लोगों ने शनिवार को घरेलू सामान नहीं खरीदा था, उन लोगों को दिक्कतें आ रही थी। कई लोगों को रविवार को लगने वाले जनता कफ्र्यू की जानकारी नहीं थे, वे परचून का सामान लाने के लिए घरों से बाहर निकले, लेकिन दुकानें बंद दिखाई देने से मायूस होकर लौट रहे थे। वहीं सब्जी के लिए भी लोग भटकते दिखाई दिए।

