दौसा गणेश चतुर्थी: चहुंओर दिनभर रही गणपति बप्पा मोरिया की गूंज

दौसा. Dausa ganesh chaturthi: echo of Ganpati Bappa Moriya throughout the dayजिलेभर में गणेश चतुर्थी का पर्व सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जय गणेश, जय गणेश जय गणेश देवा, गणपति बप्पा मोरिया सहित जय श्रीगणेश के जयकारों से माहौल गुंजायमान हो उठा। मंदिरों, घरों, चौराहों सहित कई स्थानों पर गणेशजी की फूल बंगला झांकी सजाने के बाद मोदकों का प्रसाद चढ़ाया गया। व्यापारिक प्रतिष्ठानों व घरों में भी प्रथम पूज्य भगवान गजानन की विशेष पूजा अर्चना की गई।

मोदकों का भोग लगाकर प्रसादी का वितरण किया गया। घरों में विभिन्न तरह के व्यंजन बनाए गए। जिला मुख्यालय पर लालसोट रोड पर सब्जी मण्डी स्थित गणेश मंदिर में सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने गणेशजी को मोदकों का भोग लगाया। छप्पनभोग की झांकी सजाई गई। मंदिर में दिनभर मेले जैसा माहौल रहा।



मंदिर के बाहर लगी प्रसाद की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ नजर आई। शाम को तो हालात यह बन गए कि श्रद्धालुओं को कतार में लगकर गणेशजी के दर्शन करने पड़े। शाम को महाआरती में जनसैलाब उमड़ा। हजारों श्रद्धालु गजानन महाराज की आराधना करने उमड़े। देर रात तक कलाकारों ने भजनों के माध्यम से गणेशजी की महिमा का बखान किया। बैजनाथ महादेव मंदिर में वार्षिक मेला भरा।



यहां भोले व गणेशजी की मनमोहक फूल-बंगला झांकी सजाई गई। झांकी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अन्य स्थानों पर भी गणेश महोत्सव का आगाज हुआ। जिले के कई श्रद्धालुओं ने सवाईमाधोपुर जाकर रणथम्भौर में त्रिनेत्र गणेशजी के दर्शन कर मन्नत मांगी। शहर की सुभाष कॉलोनी में सुखदेश्वर महादेव मंदिर में चतुर्थ गणेश महोत्सव का आगाज शोभायात्रा से हुआ।

कलाली मंदिर से शाही लवाजमे के साथ शोभायात्रा निकाली गई। रास्ते में कई जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। श्रीसुखदेश्वर महादेव नवयुवक मण्डल के पदाधिकारियों ने बताया कि गणेश महोत्सव के तहत बच्चों के मनोरंजन कार्यक्रम, संगीतमय सामूहिक सुन्दरकाण्ड, सांस्कृतिक संध्या, कनक दण्डवत सहित महाआरती का आयोजन होगा। अंत में प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा के साथ महोत्सव का समापन किया जाएगा।