दौसा को प्रतिदिन चाहिए 1.20 करोड़ लीटर पानी, उपलब्धता मात्र 40 लाख

Dausa needs 120 million liters of water per day: आखिर कब मिलेगा दौसा को पर्याप्त पानी, गर्मी में पानी की समस्या ने छुड़ाए पसीने

दौसा. भीषण गर्मी में जिले के चारों कोनों में पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है। शहर से लेकर गांव तक बूंद-बूंद के लिए लोग लोग तरस रहे हंै। जिला मुख्यालय पर प्रतिदिन 1 करोड़ 20 लाख लीटर पानी की जरूरत है, लेकिन 40 लाख लीटर से भी कम पानी मिल रहा है। जलदाय विभाग चार से पांच दिन में एक बार पानी सप्लाई कर पा रहा है। जिला मुख्यालय पर करीब एक दशक से ही पानी की समस्या चल रही है, लेकिन आज तक कोई ठोस समाधान नहीं हो पाया है। कहने को तो जिले में ईसरदा बांध परियोजना से पानी लाने की कवायद चल रही है, लेकिन उसके अभी कई सालों तक पूरा होने के आसार नहीं हैं। ऐसे में जिला मुख्यालय पर गर्मियों में पानी का संकट गहराता जा रहा है।

जलदाय सूत्रों के मुताबिक जिला मुख्यालय की करीब एक लाख की आबादी के लिए प्रतिदिन 1 करोड़ 20 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है। यहां पर बीसलपुर परियोजना से 25 लाख लीटर पानी आने की स्वीकृति है, लेकिन कभी 20-22 लाख लीटर से अधिक पानी नहीं आ पा रहा है। वहीं बाणगंगा, होदायली स्थित स्थानीय जल स्रोतों यानि बोरवेलों से मात्र 15 लाख लीटर ही पानी का उत्पादन हो पा रहा है। ऐसे में अधिकतम चालीस लाख लीटर पानी की ही उपलब्धता प्रतिदिन है।





134 टैंकर लगा रखे हैं, फिर भी जनता मजबूर

जलदाय विभाग ने शहर में पानी की सप्लाई के लिए 134 टैंकर पानी के लगा रख हंै, लेकिन टैंकर कहां-कहां सप्लाई कर रहे हैं इसकी जानकारी आम जनता को नहीं है। लोगों का आरोप है कि टैंकर सप्लाई कागजी है या प्रभावशाली लोगों तक सीमित है। ऐसे में लोगों को निजी टैंकरों से खरीदकर पानी पीना पड़ रहा है।

कैम्पर खरीदकर बुझा रहे प्यास

जिला मुख्यालय पर अधिकतर घरों व प्रतिष्ठनों में पानी के कैम्पर खरीदकर प्यास बुझाई जा रही है। महेश्वरा, सुरजपुरा, नामोलाव, डगलाव व रलावता सहित कई गांवों से प्रतिदिन सैंकड़ों की संख्या में टैंकर व कैम्परों से आने वाले पानी को लोग खरीदकर पी रहे हैं। यदि इन गांवों से पानी का कारोबार ना हो तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसके अलावा शहर में भी अवैध तरीके से कई लोग नलकूप लगाकर कैम्पर का धंधा कर रहे हैं। यहां पर लोग तीन सौ से चार सौ रुपए प्रति टैंकर व 15 से 20 रुपए प्रति कैम्पर पानी खरीद रहे हैं।

सार्वजनिक स्थलों पर भी नहीं इंतजाम

जिला मुख्यालय पर यदि आमजन को कहीं प्यास लग जाए तो उसको सार्वजनिक स्थान पर पीने का पानी नसीब नहीं होता है। इसके लिए मात्र एक ही उपाय पानी की बोतल खरीदकर ही पीना है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी की समस्या कितनी विकराल है।

फैक्ट फाइल

1. जिला मुख्यालय पर पानी की मांग - 120 लाख लीटर

2. आपूर्ति बीसलपुर - 25 लाख लीटर

3. आपूर्ति बोरवेल - 15 लाख लीटर

4. टैंकर सप्लाई- 134



इनका कहना है...

जिला मुख्यालय पर करीब 40 लाख लीटर पानी की प्रतिदिन उपलब्धता है। वहीं शहर में 134 टैंकरों से भी पानी की सप्लाई हो रही है। शहर के लिए 50 हैण्डपम्प स्वीकृत हो गए हैं, शीघ्र ही लगाए जाएंगे।

- हनुमान सहाय मीना, सहायक अभियंता जलदाय विभाग दौसा

