दौसाः हर दस लोगों के पास एक वाहन, बीस प्रतिशत लोगों के पास ही फिटनेस

दौसा. Dausa: One vehicle for every ten people, 20 percent people have fitnessजनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ ही जिले में वाहनों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। जहां पिछले वर्षों सड़कें सूनी नजर आती थी, वहीं आज सड़कों पर शहरों में जगह-जगह जाम की स्थिति बनी रहती है। वाहनों की संख्या बढऩे के साथ-साथ हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं निकलता जब सड़क हादसे में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ हो या फिर किसी की मौत नहीं हुई है। लोग वाहन तो खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उनकी सार-सम्भाल व फिटनेस को लेकर गम्भीर लापरवाही बरतते हैं।



दौसा जिला परिवहन विभाग से मिले आंकड़ों की मानें तो जिले की करीब 18 लाख की आबादी में हर दस लोगों पर एक वाहन है। वर्तमान में जिले में 1 लाख 77 हजार 465 वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनमें से लोगों के पास 1 लाख 27 हजार 507 तो मोटरसाइकिलें हैं। जबकि करीब पचास हजार अन्य वाहन है। इस वर्ष करीब 9522 वाहन चालकों ने फिटनेस प्रमाण-पत्र लिया है। फिटनेस में देरी से हादसे हो रहे हैं।

इस श्रेणी के इतने वाहन

जिला परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 1 लाख 27 हजार 504 बाइक, 11 हजार 414 कार है। निर्माण करने वाले संसाधन जेसीबी, रोलर व मिक्सर मशीन वाहनों की संख्या भी 823 है। 81 भारी वाहन, 474 बसें हैं। 913 टै्रक्टर-ट्रॉली है। 8 हजार 195 लोडिंग वाहन है। 2 हजार 885 सवारी कार व मैजिक आदि है। यदि खाली टै्रक्टरों के रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इनकी संख्या भी 15 हजार 544 है। वाणिज्यिक वाहन टैक्सी नम्बर के वाहन 2 हजार 843 है। वहीं 173 टैक्सी नम्बर की बाइकें हैं। पांच सवारी से अधिक सीटर कार निजी वाहनों की संख्या 6 हजार 757 है।

फिटनेस में लापरवाही की तो...

कोई भी व्यक्ति यदि नया वाहन खरीदता है तो उसका 15 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद उसकी कंडीशन के आधार पर हर पांच वर्ष के लिए उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। लेकिन यदि बात फिटनेस की जाए तो बाइकों को छोड़ कर नए वाहन का फिटनेस पहली बार में दो वर्ष के लिए किया जाता है, इसके बाद में हर वर्ष वाहन मालिक को परिवहन विभाग से अपने वाहन का फिटनेस कराना जरूरी है। फिटनेस में लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन जाती है।

इस वर्ष इतने वाहनों ने लिया फिटनेस प्रमाण-पत्र

जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में जनवरी से अब तक परिवहन विभाग कार्यालय से 7 हजार 378 माल वाहनों (ट्रक, पिकअप आदि) का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी हुआ है। जबकि इस श्रेणी के वाहनों की संख्या 8 हजार 195 है। इसी प्रकार सवारी वाहन की संख्या 2 हजार 885 है, लेकिन फिटनेस प्रमाण -पत्र 1129 वाहन चालकों ने ही लिया है। बात यही टैक्सी नम्बर के वाहनों की जाए तो 2 हजार 843 वाहनों में से मात्र 920 वाहनों ने ही फिटनेस प्रमाण -पत्र लिया है। इनमें 173 टैक्सी बाइकें भी शामिल है।

फिटनेस नहीं मिला तो की जाती है कार्रवाई

जिले में वाहनों का फिटनेस करवाना जरूरी है। जिन वाहनों के फिटनेस नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस वर्ष करीब साढ़े 9522 वाहनों का फिटनेस किया है।

- संजीव भारद्वाज, जिला परिवहन अधिकारी दौसा।