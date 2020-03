दौसा: घरों में कैद हुई जनता, अब 15 तक कोई रोड पर नहीं

दौसा. Dausa: People imprisoned in homes, no road till now कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मंगलवार को प्रशासन व पुलिस ने सख्ती बरती। जिला मुख्यालय समेत समूचे जिले में लॉकडाउन कफ्र्यू की तरह दिखाई दिया। अधिकारी धारा 144 व लॉकडाउन की पालना कराने में पूरी तरह अलर्ट रहे। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद अब सड़कों पर 15 अप्रेल तक कोई नजर नहीं आएगा। जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव को लेकर प्रधानमंत्री की 21 दिन की अपील के बाद निर्देशों की पालना की जाएगा। जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। टीमें अपना कार्य कर रही है, लेकिन लोगों को अब लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।



इधर, मंगलवार को जिला मुख्यालय पर पुलिस ने शहर में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों पर बेरिकेड्स लगा दिए। जो लोग शहर में वाहनों से आए, उनसे आने का कारण पूछा गया। उचित कारण या इमरजेंसी में आने वाले लोगों को ही शहर में प्रवेश दिया गया। जो लोग अनावश्यक रूप से घूमते दिखाई दिए उनको पुलिस ने भगा दिया।

शहर के गांधी तिराहे पर आगरा रोड की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर बेरिकेड्स लगाकर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। इसी प्रकार लासलोट रोड पर पुलिस कंट्रोल रूम के सामने भी बेरिकेड्स लगा कर शहर में बिना काम आ रहे लोगों के वाहनों को रोका जा रहा है। वहीं सैंथल मोड़ पर भी वाहनों को शहर में प्रवेश करने से रोका गया। सोमनाथ चौराहे पर भी पुलिस कर्मी तैनात कर दिए।

दिन में ही गश्त कर रहे हैं पुलिसकर्मी : शहर में जहां दिन तो दूर रात को ही पुलिसकर्मी आसानी से नजर नहीं आते थे, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लोगों अनावश्यक नहीं घूमने देने के लिए शहर की कोतवाली थाने के पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं। कोई पुलिसकर्मी कार से तो कोई बाइकों से गश्त कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों को जहां-जहां भी लोग एकत्र नजर आए, वहीं से खदेड़ दिया।

आवश्यक सामानों की ही बिक्री : शहर में मंगलवार को सब्जी मण्डी, मेडिकल एवं परचून की दुकानों पर रौनक रही। शहर के लालसोट रोड पर सब्जी मण्डी में दिनभर सब्जी खरीदने वालों का तांता लगा रहा।

सूने रहे बाजार : कस्बे के बाजार मंगलवार को भी पूरे दिन सूने नजर आए। किराना, दुग्ध व सब्जी की दुकान वालों ने सुबह दस बजे तक दुकानें खोलकर बाद में बंद कर दी। उसके बाद लोग घरों में दुबके रहे। थाना प्रभारी रामशरण गुर्जर के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने कस्बे व हाइवे पर आने वाले लोगों को रोककर पूछताछ की।