दौसा. रजिस्ट्रेशन शुरू, वैक्सीनेशन कल से, जिले में 1.37 लाख किशोर-किशोरियों के लगेगा टीका

पहले दिन रजिस्ट्रेशन कराने का रहा उत्साह

दौसा Updated: January 02, 2022 10:43:51 am

दौसा. नया साल का पहला दिन 15 से 18 वर्ष आयुवर्ग के किशोर-किशोरियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का अवसर लेकर आया। शनिवार से कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। वहीं सोमवार से जिलेभर में निर्धारित केन्द्रों पर टीकाकरण शुरू होगा। इसके लिए चिकित्सा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

जिले में पहले दिन रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर शहरी क्षेत्रों में किशोर-किशोरियों में उत्साह देखा गया। नववर्ष के मौके पर कोविन सॉफ्टवेयर पर वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन बुङ्क्षकग की गई।

जिले में 1 लाख 37 हजार 797 किशोर व किशोरियों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यह आबादी का करीब 6.9 प्रतिशत है। बच्चों के लिए केवल को-वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा। अलग से 30 हजार वैक्सीन का स्टॉक भी जिला मुख्यालय पर आ चुका है। टीकाकरण के लिए जन्मतिथि 2007 से पूर्व की होनी चाहिए। केन्द्रों पर अलग से कोविड वैक्सीनेशन सेशन साइट तैयार कर उस पर नाम लिखकर प्रदर्शित किया जाएगा तथा टीम भी अलग से लगाकर टीकाकरण होगा। टीका लगाने के बाद बच्चों को आधा घंटे निगरानी में रखा जाएगा।

दौसा. रजिस्ट्रेशन शुरू, वैक्सीनेशन कल से, जिले में 1.37 लाख किशोर-किशोरियों के लगेगा टीका

दो तिहाई का ही हुआ पूर्ण वैक्सीनेशन

जिले में अब तक दो तिहाई की वैक्सीनेशन पूर्ण हो पाया है। ऐसे में दौसा जिला प्रदेश के फिसड्डी जिलों में शामिल है। चिकित्सा विभाग के खूब प्रयास के बाद भी दूसरी डोज के वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़ गया, लेकिन पहली डोज का अटका हुआ है। जिले में कुल 12 लाख 29 हजार 317 लोगों का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिनमें से 9 लाख 96 हजार 654 लोगों ने पहली डोज लगवाई है। दूसरी डोज लगवाकर वैक्सीनेशन पूर्ण करने वालों का आंकड़ा 7 लाख 48 हजार 35 है।

महुवा ब्लॉक सबसे पीछे, दौसा शहर आगे

ब्लॉक लक्ष्य प्रथम डोज द्वितीय डोज

बांदीकुई 265136 80.47 71.50

दौसा 248375 79.45 72.53

लालसोट 251031 77.94 82.98

महुवा 197359 73.86 68.88

सिकराय 194132 76.21 83.13

दौसा शहर 70284 115.25 75.99

कुल 1229317 81.07 75.06

श्रेणीवार टीकाकरण का हाल

आयुवर्ग लक्ष्य प्रथम डोज द्वितीय डोज

18 से 44 वर्ष 815107 75.84 64.78

45 से 59 वर्ष 251090 84.90 107.26

60 से ऊपर 163120 90.67 71.11 Dausa. Registration starts, vaccination from tomorrow, 1.37 lakh adolescent girls will be vaccinated in the district

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें