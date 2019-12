दौसाः आज व कल खुलेगी पंचायत राज पदों की आरक्षण लॉटरी

दौसा. Dausa: reservation lottery for Panchayat Raj posts will open today and tomorrow जिले में पंचायत राज के प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच व वार्ड पंचों के करीब 4 हजार पदों पर जनवरी व फरवरी 2020 में होने वाले चुनावों के आरक्षण की लॉटरी खोलने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने कार्यक्रम तय कर दिया है।

जिले में 20 दिसम्बर को प्रधान, जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के पदों की लॉटरी जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में कलक्ट्रेट सभागार व सात पंचायत समितियों के वार्ड पंच व सरपंच पदों की आरक्षण की लॉटरी खोली जाएगी। वहीं 21 दिसम्बर को चार पंचायत समितियों के वार्ड पंच व सरपंच के पदों की लॉटरी निकाली जाएगी। ग्रामीण राजनीति में रुचि रखने वाले हर किसी को इन पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी खुलने का काफी दिनों से इंतजार था।



उल्लेखनीय है कि राजस्थान पत्रिका ने भी 18 दिसम्बर को 'पंचायत पुनर्गठन के भंवरजाल में उलझे ग्रामीण राजनेताÓ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। जिसमें आरक्षण खुलने को लेकर अधिकारियों ने असमंजस की स्थिति बताई थी, लेकिन गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्यक्रम तय कर दिया है।

इन पदों की आज जिला मुख्यालय पर खुलेगी लॉटरी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान, जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्यों के पूरे जिले के वार्डों की लॉटरी खुलने का कार्यक्रम 20 दिसम्बर सुबह 11 बजे से कलक्ट्रेट सभागार में शुरू हो जाएगा। जानकारी के अनुसार जिले में 11 पंचायत समितियों के प्रधान, जिला परिषद के 29 वार्ड, पंचायत समिति के करीब 223 वार्डों की लॉटरी खोली जाएगी।

यहां के सरपंच व वार्ड पदों के लिए आज खुलेगी लॉटरी

जिले में 7 पंचायत समितियों में सरपंच व वार्ड पंच पदों के लिए लॉटरी 20 दिसम्बर सुबह 10 बजे खोली जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायत समिति बसवा, बांदीकुई, बैजूपाड़ा, सिकराय, सिकंदरा, नांगलराजावतान व महुवा के वार्ड पंच एवं सरपंच पदों के लिए 20 दिसम्बर को लॉटरी खुलेगी।

उन्होंने बताया कि नांगलराजावतान उपखण्ड अधिकारी अपने कार्यालय में नांगलराजावतान पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के वार्ड पंच व सरपंच पदों की लॉटरी निकालेंगे। इसी प्रकार महुवा उपखण्ड अधिकारी अपने कार्यालय में महुवा पंचायत समिति की लॉटरी निकालेंगे। सिकराय उपखण्ड अधिकारी अपने कार्यालय में पंचायत समिति सिकराय व पंचायत समिति सिकंदरा की ग्राम पंचायतों के वार्ड पंच व सरपंच पदों की लॉटरी निकालेंगे। बांदीकुई उपखण्ड अधिकारी पंचायत समिति बसवा, बांदीकुई व बैजूपाड़ा पंचायत समिति के पंच व वार्ड पंचों की लॉटरी निकालेंगे।

इन पंचायत समितियों में कल खुलेगी लॉटरी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायत समिति दौसा, लवाण, लालसोट व रामगढ़पचवारा पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों के वार्ड पंच व सरपंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी 21 दिसम्बर सुबह 10 बजे दौसा व लालसोट उपखण्ड अधिकारी कार्यालयों में खोली जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दौसा उपखण्ड अधिकारी अपने कार्यालय में पंचायत समिति दौसा व लवाण पंचायत समितियों के वार्ड पंच व सरपंच पदों की लॉटरी निकालेंगे। इसी प्रकार लालसोट उपखण्ड अधिकारी अपने कार्यालय में लालसोट व रामगढ़ पचवारा पंचायत समितियों के पदों की लॉटरी निकालेंगे।

ऐसे निकाली जाएगी लॉटरी

जानकारी के अनुसार पंचायत राज के पदों पर 2011 की जनसंख्या के आधार पर लॉटरी साइकिलिंग से रोस्टर बना कर निकाली जाएगी। इसके बाद आरक्षित पदों में से महिला के लिए 50 प्रतिशत पदों के लिए पर्चियों से लॉटरी निकाली जाएगी।