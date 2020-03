दौसा: सिर्फ जिलेवासियों की स्क्रीनिंग, बाहर के लोगों को सीधे किया रवाना

दौसा. Dausa: Screening of the residents only, proceeded directly to outside peopleकोरोना वायरस के सक्रमण से बचाव को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन के बाद बेरोजगार हुए लोग घरों की ओर पैदल ही निकल रहे हैं। ऐसे में मुख्य सड़कों पर बाहर से आने वालों में सिर्फ दौसा जिले के निवासियों की स्क्रीनिंग की जा रही थी। खैरवाल मोड़ पर चिकित्सा टीम ने नाम-पते लिखकर मास्क लगाया तथा सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए। वहीं अन्य जिलों व प्रदेश के लोगों को सीधे जाने दिया गया।

टीबी रोगियों को एक माह की दवा नि:शुल्क मिलेगी

दौसा. कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन राज्य में प्रवास कर रहे सभी टीबी रोगियों को एक माह की दवा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। क्षय रोग अधिकारी डॉ. विनोद गर्ग ने बताया कि वैश्विक महामारी के कारण टीबी रोगियों को दवा प्राप्त करने में हो रही असुविधा को दूर करने के लिए इस बार एक माह की दवा तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

कोरोना कन्ट्रोल रूम में रिजर्व दल नियुक्त

दौसा. विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने तथा राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-29) संक्रमण से आमजन को सुरक्षा देने के लिए उनकी स्वास्थ्य की रक्षा को मध्यनजर रखते हुये अतिरिक्त जिला मजिस्टे्रट लोकेश कुमार मीना ने कलक्टे्रट दौसा के कमरा नम्बर 227 में दूरभाष नम्बर 01427-224903 में स्थापित कोरोना कन्ट्रोल रूम के लिए अधिकारी एवं कर्मचारी को आरक्षित दल में नियुक्त किया हैं।