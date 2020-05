कोरोना मुक्त बनेगा दौसा, फिर भी सतर्कता जरूरी

Dausa will remain corona free, still vigilance is necessary: अब नहीं है एक भी कोरोना पॉजिटिव, क्वारेंटाइन अवधि तक रहेगा इंतजार

दौसा. जिले में सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट लगातार दूसरी बार नेगेटिव आ चुकी है। जिला कोरोना मुक्त होने की ओर अग्रसर है। फिर भी चिकित्सा विभाग को मरीजों की क्वारेंटाइन अवधि पूरी रहने तक सतर्क रहना होगा। यदि क्वारेंटाइन अवधि में किसी भी व्यक्ति को दोबारा कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो फिर से उसका सैम्पल लेकर जांच के लिए भेजना होगा। अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि जिला पूरी तरह कोरोना मुक्त हो गया है, लेकिन दौसा ने कोरोना मुक्त मार्ग की ओर पहला कदम रख दिया है।

दौसा जिला अस्पताल के कोविड वार्ड प्रभारी डॉ. आरडी मीना ने बताया कि यहां से क्वारेंटाइन के लिए भेजे मरीज यदि नियमों की अच्छी तरह से पालना करेंगे तो उनमें लक्षण वापस आने की गुंजाइश नहीं रहेगी। लोगों को सोशल डिस्टेंस की पालना करना बहुत ही जरूरी है।

इस बीच अच्छी खबर यह है कि जयपुर के खो नागोरियान निवासी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत होने के बाद गुपचुप तरीके से एम्बुलेंस से जयपुर गए उसके भाइयों व अन्य की भी गुरुवार को रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है।

इसलिए नहीं ढील

जिले में जिन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव केस आते ही जिला व उपखण्ड प्रशासन ने कफ्र्यू लगा दिया था। वहां के सभी कोरोना मरीज अब नेगेटिव आ गए और उनको क्वारेंटाइन भी कर दिया गया। इसके बाद भी प्रशासन ढील नहीं दे रहा है। जिला प्रशासन भी उनकी भी अपनी ओर से कोई गलती नहीं करना चाहता है। वहीं पूरे जिले में अभी तक लॉकडाउन भी चल रहा है।

अप्रेल में चला सिलसिला

जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव दिल्ली का तबलीगी जमाती 3 अप्रेल को पॉजिटिव आया था। इसके बाद जिला मुख्यालय पर ही दो जने 5 अप्रेल को कोरोना पॉजिटिव मिले। 6 अप्रेल को फिर दो जने कोरोना पॉजिटिव आ गए। इसके बाद जिला मुख्यालय पर किसी भी मरीज को कोरोना पॉजीटिव नहीं आया। लालसोट के एक गांव में 6 अप्रेल को ही एक जना कोरोना पॉजिटिव आ गया। इसके चलते कोरोना ने लालसोट में प्रवेश किया और एक लैब संचालक 11 अप्रेल को कोरोना पॉजिटिव आ गया। इसे बाद तीन जनों की कोरोना पॉजिटिव की 13 अप्रेल को पुष्टि हुई। 15 व 17 अप्रेल को एक- एक जने फिर कोरोना पॉजिटिव निकला। 21 अप्रेल को तो लालसोट में एक साथ 7 मरीज सामने आए। 22 अप्रेल को दौसा में एक लैब टेक्नीशियन कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब आठ दिन से दौसा में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। वहीं सभी मरीजों ने कोरोना से जंग करीब-करीब जीत ली है।

इनका कहना है...

दो बालिकाओं को छोड़ सभी को क्वारेंटाइन के लिए भेज दिया गया है। क्वारेंटाइन अवधि में यदि किसी मेें फिर से लक्षण दिखाई देंगे तो उनके सैम्पल लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा। अभी चिकित्सा विभाग की सभी टीमें पहले की तरह ही अपना काम का रही हैं। अभी तक कोई ढिलाई नहीं है।

-डॉ. पीएम वर्मा, सीएमएचओ दौसा

