दौसा जिला परिषद : गुजर गए पांच वर्ष, नाम के भी नहीं हुए काम

दौसा. Dausa Zilla Parishad: Five years passed, no work done in name जिला प्रमुख गीता खटाणा की अध्यक्षता में सोमवार को जिला परिषद सभागार में साधारण सभा आयोजित हुई। इसमें अधिकांश सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि पांच वर्ष पहले कार्यकाल की पहली बैठक में जो मुद्दे उठाए थे, वे ही मुद्दे आज भी बरकरार हैं। हर सभा में वे मुद्दे उठाते रहे और अधिकारी सुनते रहे, लेकिन समाधान कोई नहीं हुआ।



साधारण सभा में सांसद जसकौर मीना, जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी बांदीकुई विधायक जीआर खटाणा, सीईओ जेपी बुनकर व अन्य जनप्रतिनिधि व जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में जिला परिषद सदस्य रामकिशोर मीना ने कहा कि उनके इलाके के धौली गांव में बिजली के तार कसने के लिए उन्होंने पहली बैठक में भी कहा था, लेकिन अभी तक तार कसे नहीं गए। इन तारों के नीचे लोगों के साथ पशुओं की भी जान चली गई।



इसी प्रकार महुवा इलाके के जिला परिषद सदस्य रोशन हवलदार ने कहा कि हैण्डपम्प व सिंगल प्वाइंट खराब है। आज तक मरम्मत नहीं हो पाई। बांदीकुई इलाके के महेश सैनी ने कहा कि बांदीकुई पंचायत समिति इलाके में तीन वर्ष से कोई हैण्डपम्प व एकलबिंदु नहीं लगा। उन्होंने कहा कि जिला परिषद में काम नहीं होते हैं। बांदीकुई रामभरोसे है। रोशन हवलदार ने बनावड़ ग्राम विकास अधिकारी का मुद्दा उठाया।



दौसा प्रधान डीसी बैरवा ने उन्होंने एक ग्राम विकास अधिकारी का तबादला किया तो जिला परिषद से दूसरे ही दिन उसके आदेश रद्द हो गए। प्रधान व विकास अधिकारी क्या कोई अधिकार नहीं है? जिपस गुलाब, कविता बैरवा, साबोदेवी आदि ने भी कई मुद्दे उठाए।

सांसद जसकौर मीना ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 की क्रियान्विति सही तरह से करवाने की बात कही। आमजन में स्वच्छता एवं पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो 2024 तक वे दौसा में बहता पानी ला देंगी।

बांदीकुई विधायक, जिला कलक्टर व सीईओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए वे जनप्रतिनिधियों की मांगों, शिकायतों एवं कार्यों के बारे में सुने एवं उनका शीघ्र निस्तारण करें। बैठक में सिकराय प्रधान बादाम सैनी, लवाण प्रधान ममता गांगडिय़ा, महुवा प्रधान मीरा खेमराज मीना, लालसोट प्रधान रामकली मीना, विनय मीना, रकम सिंह मीना, शीला कंवर, सुमन मीना, ब्रजमोहन शर्मा सहित अन्य ने भी विद्युत, पेयजल, खाद्य सामग्री वितरण सहित अन्य समस्याओं के समाधान की बात कही।