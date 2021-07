नशा मुक्ति अभियान: साइकिल रैली निकालकर किया जागरूक

De-addiction campaign: made aware by taking out cycle rally: जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनिवाल ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया

दौसा. जिला पुलिस प्रशासन एवं रोटरी क्लब दौसा के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति अभियान के तहत शुक्रवार को साइकिल रैली का आयोजन किया गया। सिविल लाइंस से जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनिवाल ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस मौके पर एसपी ने कहा कि समाज में व्याप्त नशे की बुराई को मिटाने के लिए जन-जन में संदेश पहुंचाना होगा। साइकिल रैली का समापन कोतवाली थाने में हुआ। थाना प्रभारी ने सभी साइकिल राइडर्स को प्रमाण पत्र दिए।

इस दौरान सह प्रांतपाल नवल खंडेलवाल, अध्यक्ष शिवशंकर सोनी जीतू मित्तल, महेश साकूनिया, डॉ. केसी शर्मा, हनुमान गुप्ता, सचिव विनोद गौड़, संजय जैन, जुगल गुप्ता, रूपेश खंडेलवाल, सतीश पारीक, अनंत खंडेलवाल, कनक, राजेश खंडेलवाल, हितेश शाहरा, मनीष खंडेलवाल, मनोज सोनी, कपिल राजोरिया, अंकित जैन, गिरिराज सैन, समन्वयक महेश आचार्य, डॉ. अमित मिश्रा, डॉ. सीमा मिश्रा, अभिषेक खण्डेलवाल, दीपेन्द्र शर्मा आदि मौजूद रहे।

जनसंख्या समाधान अधिनियम पारित करने की मांग



दौसा. जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न संसाधन, सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरण संकट से राष्ट्र को बचाने के लिए जनसंख्या समाधान अधिनियम संसद व विधानसभा से पारित एवं लागू कराने के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलक्टर को दिया।



फाउंडेशन जिलाध्यक्ष डॉ. मनीष पहाडिय़ा ने बताया कि हमारी जनसंख्या कम होती तो कोरोनाकाल में निश्चित रूप से देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की इतनी किल्लत ना हुई होती। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.74 प्रतिशत भार भारत की भूमि पर वहन कर रहे हैं, जबकि 2.4 प्रतिशत भूभाग ही हमारे पास है। इस दौरान संयोजक सीपी शर्मा, संगठन मंत्री नरेंद्र जोशी, महासचिव सोनू शर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष गुरु प्रताप सिंह, जितेंद्र जैमन, सेवाराम गुर्जर, रामबाबू गुर्जर आदि मौजूद रहे।

