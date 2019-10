कुएं में मिला महिला का शव, इलाके में फैली सनसनी

कुएं में इस हालत में मिला महिला का शव, इलाके में फैली सनसनी

एक कुएं में महिला का शव ( woman dead body found in well ) मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। यह शव करीब 3 से 4 दिन पुराना ( dead body found in well in dausa ) बताया जा रहा है। जिसकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ( dausa crime news )