निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद उठाया शव, धरना समाप्त

महुवा. कस्बे के एक निजी हॉस्पिटल में ब'चेदानी के ऑपरेशन के बाद जयपुर में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद उसके शव को तीन दिन से सीएचसी महुवा में रख कर चिकित्सक की गिरफ्तारी व मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे परिजनों व ग्रामीणों ने मंगलवार शाम को समझाइस के बाद शव ले लिया। महिला की मौत जयपुर में होने के बाद उसके परिजन शव को लेकर 22 सितम्बर को महुवा थाने पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन किया था। 23 सितम्बर को प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम तो करवा लिया था, लेकिन चिकित्सक की गिरफ्तारी व 10 लाख रुपए मुआवजा राशि लेने की मांग पर अड़े रहे। मंगलवार सुबह भी सैनी समाज के लोग एवं ग्रामीणों ने कस्बे में मौन जुलूस निकाला।

Dead body picked up after assurance of fair investigation



जानकारी के अनुसार जयपुर में उपचार के दौरान हुई महिला मीरा सैनी(45) की मौत के बाद सैनी समाज के लोग चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चिकित्सक की गिरफ्तारी की मांग पर मंगलवार को भी धरने पर बैठे रहे। इसके बाद कस्बे के प्रमुख मार्गों से मौन रैली निकाली और जिसके बाद पुन: अस्पताल में आकर धरने पर बैठ गए ।



जहां उपखंड अधिकारी रतनलाल योगी व डीएसपी शंकरलाल मीणा, थानाप्रभारी करण सिंह राठौड़ ने अनेक बार शव को ले जाने के लिए समझाइस की। मंगलवार शाम कांग्रेस नेता अजय बौहरा एवं अधिकारियों निषपक्ष जांच के आश्वासन पर महिला के परिजन व सैनी समाज के लोग मान गए।



यह था मामला



महुवा के एक निजी अस्पताल में 23 अगस्त को मीरा सैनी की ब'चेदानी का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के 4 दिन बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसे जयपुर रैफर कर दिया गया। जहां 22 सितम्बर शाम को इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजन विवाहिता के शव को लेकर महुवा आ आए और 10 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने व दोषी चिकित्सक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए।

Dead body picked up after assurance of fair investigation