कोरोना पीडि़त वृद्ध की मौत

दौसा. शहर की ईदगाह कॉलोनी निवासी कोरोना संक्रमित एक वृद्ध की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के पुत्र ने बताया कि उनके पिता को तीन-चार दिन पहले सांस लेने में तकलीफ हुई। इस पर दौसा के एक निजी अस्पताल में ले गए। वहां से जयपुर ले जाने की सलाह दी गई। जयपुर के इटरनल हॉस्पिटल में कोरोना जांच हुई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जेएनयू अस्पताल भेज दिया गया। वहां उपचार के दौरान रविवार सुबह मौत हो गई। पुलिस व नगर निगम प्रशासन ने जयपुर में ही शव को सुपुर्द ए खाक कर दिया। इधर, दौसा में करीब 10 परिजनों ने जिला अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराया।

इधर, सीएमएचओ डॉ. पीएम वर्मा ने बताया कि मौत होने की अधिकृत सूचना जयुपर मुख्यालय से नहीं मिली है। कोतवाली थाना प्रभारी राजेश मीना ने बताया कि जयपुर के खो नागोरियान थाने से दौसा के एक जने की कोरोना से मौत होने की सूचना मिली थी। जयपुर में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया।

536 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार

चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 237 है। वहीं 208 मरीज रिकवर किए जा चुके हैं। जिले में अब तक 12 हजार 843 लोगों के सैम्पल लिए जा चुके हैं। इनमें से 536 की रिपोर्ट आना शेष है। टीमों ने अब तक 40 हजार 540 लोगों की स्क्रीनिंग करवा ली है। वहीं 39 हजार 499 लोगों की 14 दिन की आइसोलेशन अवधि पूरी हो चुकी है तो 997 लोग होम आइसोलेशन पर चल रहे हैं। इसी प्रकार चिकित्सा विभाग की 289 टीमों ने 4 हजार 854 घरों के 34 हजार 463 लोगों का स्वास्थ्य सर्वे किया है।

तीसरे दिन भी बंद रही मण्डी

सब्जी विक्रेताओं की शुक्रवार को कोरोना जांच के बाद रविवार को तीसरे दिन भी सब्जी मंडी बंद रही। विक्रेता दिनभर रिपोर्ट आने का इंतजार करते रहे। चिकित्सा विभाग उन्हें देर शाम या सोमवार सुबह तक रिपोर्ट आने का भरोसा देता रहा। गौरतलब है कि रिपोर्ट आने तक सभी विक्रेताओं को होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए गए थे। इसके चलते विक्रेताओं के नहीं आने से मंडी बंद रही। लोगों को सब्जी खरीदने के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं न्यायालय के शेष कर्मचारियों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है।

