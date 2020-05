युवक की मौत, कोरोना जांच के लिए शव जिला चिकित्सालय ले गए

Death of young man, corona taken to district hospital for examination: मोती झील की ढाणी का है मामला

बांदीकुई. ग्राम पंचायत नारायणपुरा के मोती की ढाणी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर बसवा थाना पुलिस व चिकित्सा टीम मय जाब्ते के मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। इसके बाद शव को एम्बुलेंस से कोरोना जांच के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया।

Death of young man, corona taken to district hospital for examination



जानकारी के अनुसार सौदान बैरवा (34) निवासी मोती की ढाणी नारायणपुरा की कई दिनों से तबीयत बिगड़ी हुई थी। जहां सुबह उसकी मौत हो गई। इसके बाद बसवा थाना प्रभारी रामशरण, चिकित्साधिकारी डॉ. हुकमसिंह गुर्जर एवं अशोक सैनी मौके पर पहुंच गए। जहां उसके पलंग एवं घर का अवलोकन किया। इसके बाद एम्बुलेंस चालक राजकुमार मिश्रा ने पीपीई किट पहनी तथा शव को कोरोना जांच के लिए जिला चिकित्सा ले गया। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी पीहर में थी और घर पर अकेला ही था। सूचना पर मृतक का भाई एवं अन्य परिजन मौके पर पहुंचे। हालांकि मामले की स्थिति कोरोना जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। (ग्रामीण)

तजाकिस्तान में फंसे छात्रों को लेकर परिजन चिंतित



बांदीकुई. उपखण्ड क्षेत्र के करीब आधा दर्जन से अधिक मेडिकल छात्र तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में फंसे हुए हैं। अब इन छात्रों के परिजनों को उनके आने को लेकर चिंता सताए हुए है। परिजन राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से छात्रों को स्वदेश लाने के लिए पत्र खिलकर मांग भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जबकि तजाकिस्तान में भी कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है।

जानकारी के अनुसार दीपेश सोनी निवासी वार्ड 16, हर्तिक शर्मा, तरुण शर्मा निवासी वाटर वक्र्स कॉलोनी के समीप, दिनेश सैनी निवासी मालीपुरा, अर्पित गुप्ता एवं प्रीतम गुर्जर निवासी मोती नगर एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के छात्र हैं।

ये सभी छात्र सितम्बर 2019 में तजाकिस्तान गए थे। अब इनकी द्वितीय वर्ष की अधिकांश पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और गत चार दिन पहले मेडिकल कॉलेज की भी कोरोना संक्रमण को चलते अवकाश घोषित कर दिया गया है। हालांकि तजाकिस्तान में फिलहाल लॉकडाउन नहीं है, लेकिन अब परिजनों को छात्रों को लेकर चिंता सताए हुए है। उन्होंने सरकार से इन छात्रों को लाने की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। इसके अलावा जिले के अन्य उपखण्ड क्षेत्रों के छात्र भी तजाकिस्तान में पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। (ग्रामीण)

Death of young man, corona taken to district hospital for examination