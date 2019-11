टोल बंद करने व बेरोजगारी भत्ता देने की मांग

Demand for closure of toll and unemployment allowance by BJYM: भाजयुमो ने राज्यपाल के नाम जिला कलक्टर को तीन सूत्री मांग का ज्ञापन सौंपा

दौसा. भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्यपाल के नाम जिला कलक्टर को तीन सूत्री मांग का ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष विक्रमसिंह डोई ने बताया कि गत सरकार के टोल हटाने के निर्णय से जनता को राहत मिली थी। वर्तमान सरकार ने फिर से टोल लागू कर जनता पर बोझ डाल दिया है। ऐसे में टोल चालू करने के आदेश को निरस्त किया जाए। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया। इससे लगता हैकि युवाओं के साथ छल कर वोट लिए गए।

वहीं गत सरकार के विकास कार्यों को अब वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से बंद करने का आरोप लगाकर विकास कार्य शुरू कराने की मांग भी की। इस दौरान महामंत्री नकुल शर्मा, वीरेन्द्र दडग़स, रघुनंदन मीना, आशीष हरितवाल, जतिन खटाणा, अभय डोई, गुरुप्रताप सिंह, सोनू शर्मा, योगेश तिवाड़ी, भवानी सिंह, अमित सिंह, विष्णु रेटा आदि थे।

क्विज प्रतियोगिता आयोजित



दौसा. पंडित नवलकिशोर शर्माराजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष की शृंखला में क्विज प्रतियोगिता हुई। कार्यक्रम अधिकारी प्रो. प्रकाशचंद्र बैरवा ने बताया कि प्रतियोगिता में चार टीमों ने भाग लिया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे गए। प्राचार्य डॉ. एसडी गुप्ता ने बताया कि टीम बी की प्रिया मीना व अदिती शर्मा ने प्रथम स्थान हासिल किया।

एनएसएस जिला संयोजक डॉ. ओमप्रकाश मीना ने बताया कि डॉ. गितिका, डॉ. संतोष कुण्डारा व डॉ. छुट्टनलाल मीना ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस दौरान डॉ. बाबूलाल बैरवा, डॉ. अनुराधा शर्मा, डॉ. हरिनारायण गुप्ता आदि थे।

साधारण सभा १८ को

दौसा. पंचायत समिति सभागार में प्रधान दीनदयाल बैरवा की अध्यक्षता में १८ नवम्बर दोपहर १२ बजे साधारण सभा आयोजित होगी। यह जानकारी विकास अधिकारी नाहरसिंह मीना ने दी।

बालिकाओं को साइकिलें वितरित



दौसा. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानपुरिया में बुधवार को कक्षा ९ में अध्ययनरत ३७ छात्राओं को साइकिलें बांटी गई। प्रधानाचार्य एजाजुद्दीन ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व पंचायत समिति सदस्य अशोक सैन, विशिष्ट अतिथि रामेश्वर प्रसाद, रामफूल मीना आदि मौजूद थे।