ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को मुआवजे की मांग: किरोड़ी ने किया जयपुर कूच का आह्वान

लालसोट(दौसा ).Demand for compensation to farmers affected by hailstorm: Kirodi calls for Jaipur trip क्षेत्र में गत दिनों हुई ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों का शनिवार को राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने दौरा कर हुए फसलों में हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान सभी गंावों में डॉ. मीना ने पीडि़त किसानों को उनके हक के लिए संघर्ष करने व उचित मुआवजे के लिए राज्य सरकार पर दबाव डालने का भी भरोसा दिया। डॉ. मीना ने ओलावृष्टि से प्रभावित नालावास, गोकुलपुरा, डोबला खुर्र्द, गांगल्यावास, मालावास, भयपुर, चांदावास, कूपावास, स्वरूपपुरा, हेमल्यावाला, प्रहलादपुरा, भारमल का बास समेत कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खेतों में पहुंच कर ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया।

उन्होंने कहा कि पीडि़त किसानों के हक के लिए पूरी तरह संघर्ष करेंगेें और राज्य सरकार पर दबाव के लिए 9 मार्च केो कोटाखावदा के देवासी बालाजी से हजारों किसानों के साथ जयपुर कूच करेंगे और वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का घेराव करेंगे। उन्होंने आह्वान किया कि क्षेत्र के सभी किसान अधिक से अधिक संख्या में उनके साथ इस कूच में शामिल हों। इस दौरान रामबिलाश डूंगरपुर, हरकेश मटलाना, अनिल बैनाड़ा, मुकेश रामगढ, श्रीराम माधोपुरा, मुकेश हमीरपुरा, रामभजन मीना, नाथूलाल मीना, गिर्राज मीना समेत कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।



प्रधानमंत्री बीमा योजना के नाम पर किसानों के साथ धोखा

दौरे के दौरान सांसद डॉ. मीना ने पत्रकारों को बताया कि लालसोट व रामगढ़ पचवारा क्षेत्र के कई गांवों में ओलावृष्टि से फसल पूरी तरह तबाह हो गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पर बीमा कंपनियां किसानों के साथ धोखा कर रही है। ये कंपनियां किसानों से प्रीमीयम की राशि हड़प लेती है, लेकिन आज तक किसी भी किसान को एक भी रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि उनकी राज्य सरकार से मांग है कि पीडि़त किसानों के छह माह के बिजली के बिल माफ करने, केसीसी व जीएसएस का ऋण की संपूर्ण माफी, चारा डिपो खोलने, पीड़त परिवारों को अनाज की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था एवं फसल समेटने के लिए अनुदान राशि दी जाए। वे इन्हीं मांगों को लेकर 9 मार्च को किसानों के साथ जयपुर कूच करेंगे।

भावुक हुए किरोड़ी, महिला को लगाया गले

ओलावृष्टि से प्रभावित गांव नालावास में जब डॉ. मीना पहुंचे तो वहां दर्जनों महिला रोते हुए उनके पास पहुंची। महिलाओं का कहना था कि ओलावृष्टि से उनकी पूरी फसल चौपट हो गई और अब उनके यहां खाने के लिए अनाज व पशुओं के चारे के भी लाले पड़ गए हैं। महिलाओं के रोने पर सांसद डॉ. मीना भी भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने एक महिला को गले लगाते हुए भी मदद का दिलासा दिया। महिलाओं को ढांढ़स बंधाते हुए डॉ. मीना ने कहा कि वे इस संकट की घड़ी में उनके साथ हैं। उनकी मदद के लिए जो भी उनसे बन पड़ेगा, उसे वे जरूर करेंगे।(