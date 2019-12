अर्द्धनग्न प्रदर्शन कर जताया विरोध, आज से होगा उग्र आन्दोलन

कुण्डल.(दौसा) Demonstrated protest by displaying frenzy, fiery movement will be started from today भेड़ोली गांव को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर ठाकुरजी मन्दिर पर चल रहा धरना मंगलवार को भी जारी रहा। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाकर अर्द्धनग्न प्रदर्शन भी किया।साथ ही मांग नहीं मानने पर बुधवार से आन्दोलन उग्र करने की चेतावनी दी है।



उपसरपंच कालूराम पटेल ने बताया कि पंचायत परिसीमन के तहत निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने पर प्रशासन द्वारा भेड़ोली को पंचायत का दर्जा दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों के दबाव के चलते संशोधित परिसीमन आदेशों के तहत निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करने के बाद भी भेड़ोली के स्थान पर निमाली को पंचायत मुख्यालय का दर्जा देकर जामा, खड़का और भेड़ोली गांव के ग्रामीणों के साथ कुठाराघात किया है।

ग्रामीण राधेश्याम, विजय कुमार ने कहना है कि उनके द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके चलते उन्हें मजबूर होकर उग्र आन्दोलन करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने बुधवार को दौसा-बांदीकुई वाया कुण्डल एमडीआर-48 को जाम करने का निर्णय किया है।



चांदसेन पंचायत में शामिल रखने की मांग

लालसोट. बाढ़ तातार सिंह गांव के ग्रामीणों ने जिला कलक्टर को ज्ञापन भेजकर पंचायत पुनर्गठन में बाढ़ तातार सिंह को ग्राम पंचायत चांदन में ही शामिल रखने की मांग की है।

ग्रामीण जितेंद्र कुमार बैरवा, पप्पूलाल, हरकेश बैरवा, कालूराम, मूलचंद, रामखिलाड़ी बैरवा एवं सुरेश समेत कई जनों ने बताया कि पुनर्गठन में बाढ तातार सिंह चक नंबर 1 व चक नंबर 3 को लाडपुरा ग्राम पंचायत में जोड़ दिया है, जबकि बाढ़ दातार सिंह चक नंबर दो को ग्राम पंचायत चांदसेन में रखा गया है। ग्रामीणों ने कहा कि एक ही राजस्व गांव को दो अलग-अलग पंचायतों में विभक्त किया जाना पूरी तरह अनुचित है। जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।