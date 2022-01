कलक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रीट प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग

Demonstrating in dausa, BJP demand for CBI to investigate the REET case- भाजयुमो ने सौंपा ज्ञापन

दौसा Published: January 31, 2022 07:54:02 pm

दौसा. भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रीट पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं की सीबीआई जांच करवाने के लिए सोमवार को भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. रतन तिवारी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इससे पूर्व युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सोमनाथ से कलेक्ट्रेट तक रैली के रूप में पहुंचे।

भाजयुमो जिलाध्यक्ष दीपक खोर्रा ने बताया कि राजस्थान सरकार ने करीब 26 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र की प्रति कई अभ्यर्थियों को तत्कालीन शिक्षा मंत्री के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण सरकारी कर्मचारियों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई।

एसओजी में अपराधिक मामला दर्ज होने पर अनुसंधान में पेपर लीक होना माना जा रहा है परंतु मुख्य अभियुक्त का पता लगना लगाने में एसओजी नाकाम रही है। एसओजी अनुसंधान के माध्यम से मुख्य अभियुक्त को ढूंढने की जगह सबूत मिटाने का प्रयास कर रही है। कुछ लोगों को अभियुक्त बनाकर मामले में इतिश्री करने को आमदा है। ऐसे में पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए। वहीं मंत्री सुभाष गर्ग को बर्खास्त करने व मुख्यमंत्री से भी इस्तीफे की मांग की गई।



इस दौरान जिला महामंत्री हरिओम हर्षाणा, जिला उपाध्यक्ष शशिकांत शास्त्री, रविकांत जैमन, मुकेश सैनी, भीम सिंह पाडली, नवीन मीणा, सचिन हरियाणा, पुनीत बोहरा, हेमंत आभानेरी, दीपक हर्षाना, मेवाराम मीणा, महेंद्र गुर्जर, प्रमोद सैन आदि कार्यकर्ता मौजूद थे।

सूरजपुरा के ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन

दौसा. ग्राम पंचायत सूरजपुरा के ग्रामीणों ने राजकीय विद्यालय की ग्रेवल रोड की साइड में बनाई जा रही दीवार में घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग करने व चरागाह भूमि से हरे पेड़ों को कटवाकर ठेकेदार को बेचने का आरोप लगाते हुए जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत की मिलीभगत से गड़बड़ी हो रही है। काम रुकवाकर उच्चाधिकारी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इस दौरान रामजीलाल मीणा, हरफूल मीणा, हरकेश, श्योराम, रामेश्वर, रामनारायण, हनुमान मीना सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।

