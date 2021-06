धौलीगुमटी रेलवे ट्रैक पर रेल रोको आंदोलन की चेतावनी देकर किया प्रदर्शन

Demonstration on railway track by warning of stop rail in Bandikui: वैकल्पिक रास्ते की मांग

बांदीकुई. धौलीगुमटी फाटक पर शनिवार को बड़ी संख्या में आसपास के गांव व ढाणियों की महिलाओं ने आरओबी निर्माण कार्य के चलते रेलप्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर बंद किए रास्ते से हो रही परेशानी को लेकर रेल रोको आंदोलन की चेतावनी देकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने रेलवे अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि वैकल्पिक रास्ता नहीं देने के चलते फाटक पार कर अपने खेतों में काम करने के लिए जाते समय उन्हें बडी़ परेशानी का सामना करना पड़़ रहा है। उन्होंने बताया कि वे करीब दस किलोमीटर का फेर लगाकर अपने गंतव्य स्थान को जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन किया।

ट्रैक रोकने की सूचना पर पहुंचा रेल पुलिस बल...

धौलीगुमटी पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर जैसे ही महिलाएं रेलवे ट्रैक पर पहुंची तो इसकी जानकारी फाटक पर मौजूद रेलवे कर्मचारी द्वारा रेलवे सुरक्षा बल को मिली। इस पर रेलवे सुरक्षा बल अधिकारी जवानों सहित मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार महिलाओं द्वारा लगाई झंडी को रेलवे पुलिस अधिकारियों ने तुरंत हटाया और लोगों से समझाइश की।



बिना अवरोध निकाली दो सवारी ट्रेने.........

बडी़ संख्या में महिलाओं के धौलीगुमटी फाटक पर प्रदर्शन करने की जानकारी मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी, बसवा थानापुलिस, गुढ़ाकटला चौकी सहित अन्य जवानों ने मौके पर पहुंच विरोध कर रही महिलाओं से समझाइश की। इस दौरान पुलिस ने जैसलमेर-कटरा एक्सप्रेस व दिल्ली- सरायरोहिल्ला -बांद्रा गरीब रथ को बिना अवरोध निकाला। इस मौके पर आरपीएफ उपनिरीक्षक महेन्द्र मीना, हरिसिंह, रमेश, जीआरपी से कैलाश, गुढ़ाकटला चौकी प्रभारी हेमराज सहित अन्य जवान मौके पर मौजूद रहे। (ग्रामीण/ए.सं.)

इनका कहना है ...



धौलीगुमटी फाटक पर विरोध प्रदर्शन की सूचना मिली। रेलवे ट्रैक से दूर फाटक पर महिलाएं वैकल्पिक रास्ते की मांग कर रही थी। एहतियात के तौर पर तत्काल मय जाप्ता पहुंच समझाइश की गई।

हरिसिंह

उपनिरीक्षक आरपीएफ बांदीकुई

