आंकड़ा दबा रहा विभाग, मौसमी बीमारी की मार, घर-घर बीमार

दौसा. Department is suppressing data, seasonal sickness hits, sick from house to house जिले में इन दिनों मौसमी बीमारी की मार हर घर को झेलनी पड़ रही है। मौसम बदलने के बाद अस्पतालों में मरीजों की कतार लगी हुई है। चिकित्सकों के कक्षों में मरीजों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल का आउटडोर डेढ़ गुना बढ़ गया है। जिला अस्पताल में एक पखवाड़े पहले करीब 2 हजार के आसपास आउटडोर था, जो वर्तमान में 3 हजार पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों में तो डेंगू मरीजों की संख्या अभी मात्र 80 है। वहीं मौत एक भी नहीं है, जबकि 25 अक्टूबर को महुवा के पाखर चौड़ाकी में एक जने की डेंगू से मौत हो चुकी है। साथ ही कई बड़ी संख्या में मरीज पीडि़त हैं।



वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. आर.के. मीना ने बताया कि मौसम के बदलाव के साथ वायरल बुखार, डेंगू, खासी, जुकाम, उल्टी-दस्त, एलर्जी, प्लेटलेट कम आना व इन्फेक्शन आदि के मरीज बढ़ रहे हंै। मरीजों को शीतल पेय, ठण्डा-बासा खाना व तली हुई चीजें से परहेज करना चाहिए, साथ ही रात में ओढ़कर सोना बेहतर रहेगा।

वार्ड में नहीं मिल रहे बैड व बैंच

जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में 60 बैड हैं, लेकिन वर्तमान में वार्ड में औसत 150 मरीज भर्ती हैं। एक-एक बैड पर दो-दो मरीजों को भर्ती किया जा रहा है और बैंचों पर भी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसी प्रकार फिजिशियन चिकित्सकों के कक्षों के आगे भी मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। जिला अस्पताल के अलावा बांदीकुई, महुवा, लालसोट, मण्डावर आदि बड़े कस्बों के अस्पतालों में भी मरीजों का आउटडोर व इंडोर डेढ़ गुना से अधिक पहुंच गया है।

इलाज में बीत जाता है दिन

सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों का पूरा दिन इलाज में ही बीत जाता है। मरीज सुबह आकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर्ची के लिए कतार में लगते हैं। इसके बाद चिकित्सक के पास बारी आने के लिए खड़े रहते हैं। चिकित्सक ने जांच लिख दी तो उसको लैब में जांच कराने के लिए बार-बार कतार में लगना पड़ता है। शाम 4 बजे तक जांच रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद रिपोर्ट लेकर फिर से चिकित्सक के कक्ष में कतार में खड़े रहना पड़ता है। ऐसे में मरीज की हालत और भी खराब हो जाती है।



निजी लैब संचालकों की पौ-बारह

अस्पताल में देरी से जांच रिपोर्ट मिलने के कारण अधिकांश मरीज निजी लैबों पर पहुंच जाते हैं। यहां मरीजों को आधा घंटे में ही जांच रिपोर्ट मिल जाती है। ऐसे में निजी लैबों पर मरीजों को मनमानी फीस चुकानी पड़ती है। सरकारी नि:शुल्क योजना का लाभ नहीं मिल पाता है।

इनका कहना है...

जिले में इस समय मौसमी बीमारी की मार चल रही है। ऐसे में जिला अस्पताल में आउटडोर करीब 3 हजार पार पहुंच गया है। मरीजों की देखभाल में पूरा स्टाफ लगा हुआ है।

- डॉ. सीएल मीना, पीएमओ दौसा