दौसा पहुंचे उपमुख्यमंत्री पायलट बोले-आरक्षण के कोटे से छेड़छाड़ का कोई प्रस्ताव नहीं

दौसा. Deputy Chief Minister Pilot arrives in Dausa - no proposal to tamper with reservation quota उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एमबीसी आरक्षण सर्वे को लेकर हो रहे विवाद के सवाल पर कहा कि किसी भी वर्ग के आरक्षण के कोटे में छेड़छाड़ का कोई प्रस्ताव नहीं है। किसी को बेवजह चिंता करने की जरुरत नहीं है। पायलट ने यह बात शुक्रवार सुबह जयपुर से करौली जाते वक्त दौसा बायपास पर पत्रकारों से बातचीत में कही।

पायलट ने राम मंदिर फैसले को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान है। इस मुद्दे पर अब राजनीति बंद होनी चाहिए। देश आगे निकल रहा है। निर्णय अच्छा है। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि भव्य मंदिर बने। पिछले 30 वर्षों से जिनको इस मुद्दे पर राजनीति करनी थी, कर ली। अब फायदा नहीं होगा।

निकाय चुनाव परिणाम पर पायलट ने कहा कि शहरी क्षेत्र को भाजपा अपना गढ़ मानती थी, लेकिन अब माहौल बदल गया है। करीब 50 जगह हुए चुनाव में भाजपा को मात्र 6 जगह बहुमत मिला है। कांग्रेस ने बहुमत से जीत हासिल की है। संगठन व कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम है। सरकार की योजनाओं को जनता ने पसंद किया है। हरियाणा में पार्टी ने अच्छा किया। महाराष्ट्र में साझा सरकार बनाने की ओर हैं। सत्ता में होने के बावजूद संगठन अच्छा काम कर रहा है। पंचायत पुनर्गठन पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्ययन करने के बाद काम किया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं, सरकार की सेवाएं, प्रशासनिक कामों में सरलता आदि के उद्देश्य से पुनर्गठन किया गया। कोई त्रुटियां हैं तो सुधारने का काम करने वाले हैं।

इससे पूर्व पायलट का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।इस मौके पर विधायक मुरारीलाल मीना, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेणू कटारिया, युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुरेन्द्रसिंह गुर्जर, भैया भाई, आचार्यआशीष शर्मा, उमाशंकर बनियाना, रामनाथ राजोरिया, जाबिर खान, आसिफ खान, रुकमणि गुप्ता, करतार गुर्जर, रामनाथ राजोरिया सहित कई कार्यकर्ता थे।



...फिर कार्रवाई क्यों?

उप मुख्यमंत्री के बयान के बाद गुर्जर नेता हिम्मतसिंह पाड़ली ने बयान जारी किया कि जब इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है तो भरतपुर जिले में सर्वे की जानकारी नहीं देने पर कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों हो रही है। वैर पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारियों को सर्वे की सूचना नहीं भेजने पर नोटिस जारी किया है।