पत्रिका का धूम मचा दे ऑफर: सपने में भी नहीं सोचा था इतना बड़ा इनाम, नहीं रहा खुशी का ठिकाना

दौसा. Rajasthan patrika Dhoom Macha De Offer: Not even a dream was such a big reward, there was no place for happiness राजस्थान पत्रिका के 'धूम मचा दे ऑफर' में भाण्डारेज निवासी कैलाशप्रसाद शर्मा ने मोटरसाइकिल जीती है। शर्मा ने बताया कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राजस्थान पत्रिका के कूपन में उनके नाम से मोटरसाइकिल की लॉटरी खुलेगी।



उन्होंने बताया कि वे करीब 40 वर्ष से नियमित रूप से राजस्थान पत्रिका पढ़ रहे हैं। शर्मा बताते हैं कि पत्रिका की खबर विश्वसनीय होती है। उनका पूरा परिवार पत्रिका पढ़ता है। कार्यालय में समाचार पत्र वितरक जितेन खण्डेलवाल ने मोटरसाइकिल विजेता का माला पहनाकर स्वागत किया।



प्रतिभा सम्मान समारोह 3 को

दौसा. अखिल भारतीय रैगर महासभा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 3 नवम्बर को आयोजित होने वाले सम्मान समारोह को लेकर बैठक आयोजित हुई। जिलाध्यक्ष श्रवणलाल वर्मा ने बताया कि 10वीं एवं 12वीं कक्षा में 80 फीसदी अंक वाले छात्रों एवं 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं, 31 मार्च 2018 से 31 अक्टूबर 2019 तक सेवानिवृत्त, राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर सम्मानित होने वाले अधिकारी-कर्मचारी, खिलाड़ी एवं उच्च शिक्षा में चयनित प्रतिभाओं को सम्मानित करने का निर्णय किया गया।

इस मौके पर कैलाशचन्द्र, बाबूलाल, सीताराम, रामस्वरुप, ताराचन्द, मोहित कुमार, शिवदयाल, रघुवीरप्रसाद, किशनलाल, पूर्व सरपंच मदनलाल, पन्नालला जाजोरिया, कजोड़मल आदि ने विचार व्यक्त किए। महासचिव मदनलाल मौर्य ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

बिनौरी हनुमानजी की पदयात्रा रवाना

लालसोट. रामगढ़ पचवारा कस्बे से मंगलवार को बिनौरी हनुमान जी की पैदल यात्रा गाजेबाजे के साथ रवाना हुई। इससे पहले कस्बे मे जुलूस भी निकाला। डिडवाना जालवाली ढाणी से भी काफी संख्या में ग्रामीण बिनौरी हनुमानजी के पैदल यात्रा के लिए रवाना हुए। इसी तरह रामगढ़ पचवारा से सैन समाज के ततत्वावधान मे मंगलवार को नारायणी धाम अलवर के लिए 13वीं ध्वजा पद यात्रा सैन मंदिर से रवाना हुई। पदयात्रियों ने सैन महाराज की शोभायात्रा भी गाजे बाजे के साथ निकाली।