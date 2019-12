एनजीटी के निर्देश पर नेशनल हाइवे से हटाई जाएगी पत्थर इकाइयां

Directions of the NGT to NH 21 stone units: स्टोन पार्क विकसित करने की कवायद, भूमि की तलाश, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) ने ली अधिकारियों की बैठक

दौसा. भाण्डारेज. जिले में शीघ्र ही सैण्ड स्टोन पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए कवायद शुरू हो गईहै। शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) सुबोध अग्रवाल दौसा पहुंचे तथा स्टोन पार्क के मुद्दे पर जिला अधिकारियों से चर्चा की तथा भाण्डारेज में भूमि भी देखी। उल्लेखनीय हैकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर विश्व प्रसिद्ध सिकंदरा स्टोन मार्केट को नई जगह स्थापित करने के लिए सरकार जमीन तलाश कर रही है।

Directions of the NGT to NH 21 stone units

इसके मद्देनजर अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल और जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी सहित अधिकारियों का दल भांडारेज के समीप पहुंचा। वहां स्टोन पार्क की संभावित जगह का मौका मुआयना किया। हालांकि अभी जगह का निर्धारण नहीं हुआ है। अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि नेशनल हाइवे से और नजदीक यदि कोई जगह मिलती है तो उसको प्राथमिकता देने पर विचार किया जा सकता है।



जिला कलक्टे्रट में अधिकारियों की बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) ने जिला कलक्टर द्वारा अब तक देखी गई भूमि के विवरण को देखा तथा जिले में उपलब्ध अन्य विकल्पों को भी तलाश करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने भाण्डारेज स्थित भूमि के अलावा रेटा में सिवायचक भूमि का विकल्प भी प्रस्तुत किया।



आखिर में अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग)ने राजस्व विभाग, उद्योग विभाग व रीको अधिकारियों को 15 दिन में अन्य सभी विकल्प तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही सैण्ड स्टोन दस्तकार समिति सिकंदरा के पदाधिकारियों को भी 15 दिन में अपनी आवश्यकता का निर्धारण कर बताने को कहा।

बैठक में एसडीओ दौसा पुष्कर मित्तल, संयुक्त निदेशक उद्योग जयपुर, जिला महाप्रबंधक, रीको प्रबंधक, सैण्ड स्टोन दस्तकार समिति अध्यक्ष आरपी सैनी, कैलाशचंद्र सैनी, भगवानसहाय सैनी, मिंटूराम सैनी, डीडी कसाना, छोटूलाल सैनी आदि थे।



करीब 200 बीघा जमीन की जरूरत



वर्तमान में नेशनल हाइवे 21 पर सिकंदरा व आसपास के इलाकों में पत्थर इकाइयां स्थापित हैं। जिले में एक हजार छोटी-बड़ी इकाइयां संचालित हैं। एनजीटी के निर्देश पर इनको हाइवे से हटाकर अन्य जगह स्थापित करने के लिए करीब 200 बीघा जमीन की आवश्यकता है। ऐसे में प्रशासन जमीन की तलाश में जुटा हुआ है। स्टोन मार्केट के लिए नई जगह मिलने से व्यापारियों को भी फायदा होगा। एक ही जगह सभी सुविधाएं मिलेंगी।

Directions of the NGT to NH 21 stone units