बजट पर चर्चा: सैण्ड स्टोन के लिए बाजार की हो स्थापना

Discussion on budget: Establishment of market for sand stone: केन्द्र सरकार के आगामी बजट से बड़ी आस

मानपुर. केन्द्र सरकार के आगामी बजट से क्षेत्र के युवाओं को बड़ी आस है। सैण्ड स्टोन को बढ़ाने के लिए क्षेत्र में बड़ी योजना लाई जाए। पत्थर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट दी जाए। जिससे देश सहित विदेशों में व्यापार को बढ़ावा मिल सके। सिलिकोसिस उपचार के लिए अस्पताल बनाया जाए। युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए रास्ते खोलें। ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकने के ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य व रोजगार के साथ किसानों को कम लागत में अ'छी ऊपज के लिए कृषि विश्व विधालय खोले जाये।

Discussion on budget: Establishment of market for sand stone

किसानों को अपने जींस बेचने के लिए आधुनिक मंडिय़ों की स्थापना की जाए। भूजल स्तर रोकने के लिए नदियों को जोड़ा जाए। जिससे किसानों को फसल के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। दिनों दिन बढ़ रही महंगाई को रोकने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में टूटी सड़कों का नवीनीकरण किया जाए।बिजली तंत्र को सुधारने ओ की आवश्यकता है। घरेलू व कृषि के लिए के अलग-अलग फीडर बने।

- पत्थर व्यापार के लिए बड़ी योजना लाकर व्यापार को विश्व स्तर पहुंचाया जाए। टैक्स मे छूट दी जाए। व्यापारियों के लिए सैण्ड स्टोन बाजार बने। जिससे क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले - रामेश्वर सैनी पत्थर व्यापारी।

- ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण किया जाए। साथ ही गांव ढाणियों में सीसी रोड, बिजली आपूर्ति नियमित हो। नाली निर्माण के साथ साफ सफाई के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। शहरों जैसी सुविधाएं गांवों में भी मिले।- रामस्वरूप सैनी

-ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली तंत्र में सुधार किया जाए। घरेलू व कृषि फीडर अलग-अलग हो। गांवों में भी 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की जाए- खेमचंद राणापाड़ा।

- भूजल स्तर दिनों दिन नीचे जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ रही है। उसको रोकने के लिए देश की नदियों को जोडकऱ किसानों को उपज बढ़ाने के आधुनिक कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएं। फसलों का उचित मूल्य के लिए आधुनिक मंडियां खोली जाए-

लटूरमल मानपुर।

- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं। शहरों की ओर युवाओं का पलायन रोकने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाए। रंगलाल सैनी

- कस्बों में स्व'छता अभियान का आगाज हो। सुलभ शौचालयों का निर्माण कराया जाए। गांवों को कचरे से मुक्त करने के लिए आधुनिक संयंत्रों की स्थापना की जाए- कैलाश चायवाला।

- बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पतालों में चिकित्सक लगाए जाए। आधुनिक उपकरण की खरीदारी कर आम लोगों को समय पर सही उपचार मिलने की व्यवस्था की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की स्थिति को सुधारने की जरूरत है।- हरिसिंह

- पत्थर व्यापार में टैक्स की छूट की जाए। जीएसटी को ओर सरलीकरण किया जाए। श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाए। सिलिकोसिस महामारी से बचाव के लिए श्रमिकों के लिए अस्पताल खोले जाएं। फतेह सिंह मानपुर।

